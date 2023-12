Sekretarz generalny PZPN dostał niewygodne pytanie o alkohol. Odpowiedział

Dzień bez afery w PZPN, to dzień stracony - tak można by podsumować ostatnie miesiące funkcjonowania polskiej federacji. Zaczęło się już podczas MŚ w Katarze, podczas których wybuchła afera dotycząca premii za awans do 1/8 finału. Nie pomogła również decyzja o zatrudnieniu na stanowisku selekcjonera kadry Fernando Santosa, który wytrzymał na nim niespełna osiem miesięcy. Najgłośniej zrobiło się jednak o PZPN w czerwcu, kiedy reprezentacja Polski poleciała na mecz el. Euro 2024 do Kiszyniowa. Nie dość, że doznała tam największej kompromitacji w historii polskiej piłki, to na miejsce przyleciał z nią również skazany za korupcję Mirosław Stasiak, który w Mołdawii śpiewał słynne już "ZA ZU ZI" z filmu "Kariera Nikodema Dyzmy".

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Następnie doszło do scysji z dziennikarzem Piotrem Żelaznym, natomiast nie tak dawno niespodziewanie w bardzo nieelegancki sposób zwolniono wieloletniego pracownika federacji Jakuba Kwiatkowskiego. Gdyby tego było mało, to w czwartek dziennikarz Tomasz Włodarczyk opublikował artykuł, w którym podsumował wyjazd członków PZPN na mistrzostwa świata do Kataru, do którego rzekomo we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz ambasadą RP przewieźli kabanosy, oraz wysokoprocentowy alkohol. "Pito niemal bez przerwy" - zdradził.

Łukasz Wachowski otrzymał niewygodne pytanie. Ale szybko odpowiedział: "Sok i woda"

Błyskawicznie PZPN zamieścił w mediach społecznościowych wyjaśniający całą sytuację wpis, w którym zaznaczył, że "współpraca federacji z ambasadą RP była uregulowana umową partnerską, a jej przedmiotem był projekt, który miał umocnić pozytywny wizerunek Polski oraz promować naszą gospodarkę i eksport produktów rolno-spożywczych".

Przebywający aktualnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie odbyło się spotkanie UEFA ws. Superligi, dyrektor generalny PZPN Łukasz Wachowski został zapytany o to, czy władzom PZPN udało się "coś" przewieźć na miejsce, nawiązując oczywiście do artykułu Włodarczyka.

- Nie, Arabia Saudyjska to kraj, w którym alkohol w pełni jest zakazany. Jesteśmy właśnie na kolacji. Kolacja w miłym miejscu, jest ciepło i przyjemnie. Absolutnie sok i woda - powiedział w programie na Kanale Sportowym.

Krótko odniósł się też do porannego materiału. - Zgodnie z naszym komunikatem. Dni polskie organizowane wspólnie z ambasadą w Dausze. Normalna, standardowa procedura. Ja byłem wcześniej na kilku turniejach i zawsze takie wydarzenie się odbywało: współpraca z lokalnymi przedstawicielami Polski. Nie chciałbym tego w żadnym sposób rozwijać. Wydaje mi się, że powinniśmy iść do przodu - zakończył.