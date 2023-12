Wielka zemsta w PZPN? Wiemy, z kim spotkał się Probierz przed zwolnieniem Kwiatkowskiego

Jakub Kwiatkowski rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej był przez jedenaście lat. Był, bo w kilka tygodni został zwolniony. Z roli team managera reprezentacji Polski przez selekcjonera Michała Probierza, z kolei rzecznikiem prasowym samej federacji był w ostatnim czasie tylko z nazwy (o czym pisaliśmy tutaj), więc tu rozstanie było czystą formalnością.

Wielka zemsta w PZPN? To z nim Probierz spotkał się przed zwolnieniem Kwiatkowskiego

Wiele osób zastanawiało się, jaki był faktyczny powód, dla którego Michał Probierz zrezygnował z bardzo doświadczonego pracownika, jakim był Jakub Kwiatkowski, który wszystkie regulaminy i procedury miał w małym palcu. Tym bardziej że sam PZPN ograniczał się do argumentacji, że taka była wola selekcjonera.

"Tu bombą z opóźnionym zapłonem mógł się okazać konflikt Kwiatkowskiego z Czesławem Michniewiczem" - pisaliśmy, sugerując, że wpływ na decyzję Probierza mogło mieć to, co wydarzyło się jeszcze przy okazji głośnej afery premiowej.

"Doszło do dużego konfliktu pomiędzy Kwiatkowskim i selekcjonerem. Michniewicz zarzucał Kwiatkowskiemu kolportowanie w mediach wersji korzystnej dla piłkarzy, a niekorzystnej dla selekcjonera i sztabu. Wojna Michniewicza z Kwiatkowskim była na tyle duża, że wypowiedzi Kwiatkowskiego na zebraniu zarządu PZPN praktycznie przesądziły o pożegnaniu z ówczesnym selekcjonerem. Ale kto tak naprawdę miał w tej głośnej sprawie rację – tego nie wiadomo do dzisiaj. (...) Probierz świetnie zna się z Michniewiczem, który mógł opowiedzieć mu ze szczegółami o swoim konflikcie z Kwiatkowskim i bardzo dobrych relacjach rzecznika z kadrowiczami. Dlatego też taka decyzja Probierza nie musi być zaskoczeniem." - relacjonowaliśmy.

I o ile wówczas to były bardziej przypuszczenia i dywagacje, teraz okazuje się, że wiele mogło być na rzeczy. W weekend poprzedzający 5 listopada (dzień, w którym Jakub Kwiatkowski został poinformowany przez selekcjonera Probierza i prezesa Kuleszę o zakończeniu współpracy) - selekcjoner udał się do Trójmiasta, a konkretnie do Gdańska, gdzie odbywała się konferencja metodyczna dla trenerów organizowana przez PZPN oraz Pomorski ZPN.

Jak się dowiedzieliśmy, Probierz wybrał się wieczorem na kolację z... Czesławem Michniewiczem! Obu panom w restauracji towarzyszył także prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski, który był największym zwolennikiem zatrudnienia, a następnie też pracy Michniewicza w reprezentacji Polski. Były selekcjoner zapewne opowiedział obecnemu z wielką chęcią i ze szczegółami o swoim konflikcie z Kwiatkowskim i to mogło przechylić szalę na niekorzyść byłego już team managera kadry. A gdy pojawiła się informacja o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego, na twarzy Michniewicza najpewniej pojawił się delikatny uśmiech.

Bez decyzji Probierza rozstania PZPN z Kwiatkowskim najpewniej by nie było, aczkolwiek nie jest tajemnicą, że nie był on też ulubieńcem dyrektora Departamentu Mediów i Komunikacji PZPN Tomasza Kozłowskiego. Co więcej, jak usłyszeliśmy, z czasem w samej federacji przekonano się do słuszności rozstania z byłym rzecznikiem. Tym bardziej, gdy, według osób z PZPN, chwilę po rozmowie Kuleszy z Kwiatkowskim informacja o zwolnieniu tego drugiego pojawiła się już na portalu Meczyki.pl. W federacji nie mają też wątpliwości, że nieprzypadkowo tuż po odejściu Kwiatkowskiego w mediach rozpoczął się wysyp doniesień "anonimowych informatorów" uderzających w PZPN oraz prezesa Cezarego Kuleszę. Na kontrolowane wycieki informacji miał też już narzekać przy okazji konfliktu Czesław Michniewicz.

Wszystko wskazuje na to, że obowiązki Kwiatkowskiego w PZPN i reprezentacji Polski zostaną rozdzielone na trzy inne osoby pracujące w federacji. Jak poinformowało TVP Sport, rzecznikiem prasowym PZPN ma zostać Tomasz Kozłowski, dyrektor Departamentu Mediów i Komunikacji, rzecznikiem prasowym reprezentacji Polski Emil Kopański, który w przeszłości pełnił tę funkcję w młodzieżówce, natomiast team managerem kadry Łukasz Gawrjołek, który już działał przy reprezentacji, głównie przy sprawach logistycznych.