Kwiatkowski powiedział, co myśli o nowym rzeczniku reprezentacji. Prosto z mostu

- Komunikat PZPN o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego jest skandaliczny. Jestem ciekawy, kto to napisał. Pisanie oświadczeń przez federację w 2023 roku to jest Wyższa Szkoła Nieumiejętności. Ten komunikat to kuriozum. Nie bójmy się nazywać tego po imieniu. Kuba pracował 11 lat przy kadrze na dość odpowiedzialnym stanowisku. Nie był selekcjonerem, ale jednak pewną twarzą reprezentacji. Słowo "dziękuję" wypada też napisać w takim oświadczeniu - grzmiał po zwolnieniu Kwiatkowskiego Roman Kołtoń. Zaskakująca decyzja PZPN nie spodobała się wielu kibicom i dziennikarzom, którzy jednocześnie zastanawiali się, kto zastąpi 46-latka.

Poznaliśmy nowego rzecznika reprezentacji Polski. Kwiatkowski reaguje. "W porządku gość"

Tuż po zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego dziennikarze podawali, że jego obowiązki najprawdopodobniej przejmą dwie osoby. I tak też się stało. Według informacji przekazanych przez Jakuba Bolewicza z TVP Sport rzecznikiem PZPN ma zostać Tomasz Kozłowski, który obecnie jest również dyrektorem departamentu komunikacji mediów w związku. To on po rozstaniu się z Kwiatkowskim przejął zadania rzecznika i najprawdopodobniej pozostanie na tym stanowisku.

Kozłowski jednak nie będzie jednocześnie rzecznikiem kadry, ponieważ na tę posadę ma zostać wybrany Emil Kopański. To członek departamentu komunikacji mediów w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz autor książki "Moje najważniejsze 90 minut". Jakub Kwiatkowski w mediach społecznościowych skomentował doniesienia medialne o wyborze Kopańskiego na nowego rzecznika kadry, wypowiadając się o swoim następcy w samych superlatywach.

"Emil Kopański to w porządku gość! Był już rzecznikiem kadry U21 za czasów Czesława Michniewicza. Nie krytykujcie zawczasu, bo to bez sensu. Emil powodzenia i trzymam kciuki!" - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Kwiatkowski, apelując o zaufanie dla nowego rzecznika.

Okazuje się, że Kopański miał już okazję pracować na takim stanowisku w latach 2017-2020. Właśnie wtedy Czesław Michniewicz był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Obecnie najwięcej pracy nowy rzecznik dorosłej kadry z pewnością będzie miał w marcu, kiedy to drużyna prowadzona przez Michała Probierza rozegra barażowy mecz lub mecze o udział w mistrzostwach Europy.