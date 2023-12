A jednak! To nie były tylko plotki. PZPN już wybrał, kim zastąpi Kwiatkowskiego

"Decyzją selekcjonera reprezentacji oraz dyrektora departamentu komunikacji i mediów Jakub Kwiatkowski zakończył współpracę z PZPN" - przekazał na początku grudnia związek, informując o zwolnieniu Kwiatkowskiego z posady rzecznika prasowego PZPN oraz team managera reprezentacji Polski. Taka decyzja wywołała wiele burzliwych reakcji wśród kibiców i dziennikarzy, a ich głównym powodem było przede wszystkim lakoniczne, kilkuzdaniowe oświadczenie. W kolejnych dniach eksperci zastanawiali się, kto przejmie posadę po Jakubie Kwiatkowskim. Na faworyta wyrósł Tomasz Kozłowski, dyrektor departamentu komunikacji mediów.

Media: Znamy nowego rzecznika reprezentacji Polski

W czwartkowe popołudnie Jakub Bolewicz z redakcji TVP Sport przekazał, że nowym rzecznikiem prasowym reprezentacji Polski zostanie Emil Kopański. Za to Tomasz Kozłowski, który przejął obowiązki rzecznika PZPN po Kwiatkowskim, pozostanie na posadzie. Oznacza to, że zadania, jakie do tej pory wykonywał zwolniony 46-latek, zostały podzielone na dwóch pracowników - dyrektora departamentu komunikacji mediów oraz właśnie Kopańskiego, którego większość kibiców może nie kojarzyć. O takim scenariuszu mówiło się zaraz po zaskakującej decyzji związku.

"Rzecznik PZPN-u i rzecznik reprezentacji Polski to teraz dwa różne stanowiska. Pierwsze, według moich informacji, obejmie Tomasz Kozłowski, drugie wieloletni pracownik departamentu mediów, Emil Kopański" - napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Emil Kopański to zasłużony członek departamentu komunikacji mediów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nowy rzecznik reprezentacji przedstawiony przez dziennikarza TVP Sport był również związany z udanym projektem "Łączy Nas Piłka", którego owocami są, chociażby popularne vlogi pokazujące funkcjonowanie kadry od kulis. W 2021 roku Kopański wspólnie z Jackiem Janczewskim napisał książkę pt. "Moje najważniejsze 90 minut", w której opisano poszczególne mecze reprezentacji Polski.

Publikacja została stworzona na 100-lecie PZPN-u. "Stu piłkarzy, którzy występowali w drużynie narodowej, odsłania kulisy najważniejszych meczów w ich życiu. To wyjątkowa podróż do wnętrza piłkarskiej szatni." - czytamy w opisie książki.