Kolejna afera w PZPN. Szokujące ustalenia ws. mundialu. "Pito niemal bez przerwy"

W ostatnich miesiącach PZPN zalicza serię kompromitujących wpadek. Afera goni aferę, a sytuacji nie poprawiają wypowiedzi związkowych działaczy, w tym prezesa Cezarego Kuleszy. Szerokim echem odbiły się jego słowa o biesiadach, podczas których trudno "siedzieć tak bez niczego". Miał na myśli oczywiście alkohol, który po raz kolejny pojawił się w kontekście federacji.

Szokujące ustalenia w sprawie mundialu w Katarze. Tak PZPN miał zorganizować transport alkoholu

Podczas zeszłorocznego mundialu w Katarze działaczom znacznie trudniej było o zorganizowanie tak hucznej zabawy jak ta sprzed kilku miesięcy w Kiszyniowie. To dlatego, że katarskie prawo niezwykle surowo podchodzi do kwestii alkoholu. Można go dostać tylko w specjalnych sklepach, ale ewentualnych klientów odstraszają ceny i procedury. W związku z tym w federacji opracowano plan, jak w większych ilościach dostarczyć go do Kataru.

O szczegółach poinformował serwis Meczyki.pl, który wyjaśnił, że w sprawę miały być zaangażowane nie tylko poszczególne komórki PZPN, ale także Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada RP w Katarze.

- Ambasador RP w Katarze gościł dwukrotnie w siedzibie federacji. Ambasada wspierała biuro PZPN w zakresie weryfikacji wiarygodności i rzetelności miejscowych podmiotów gospodarczych, które miały świadczyć usługi dla PZPN. PZPN i Ambasada podjęły również wspólną inicjatywę organizacji "Dni Polskich w Doha", których celem była promocja Polski (w tym jedzenia i napojów) oraz integracja katarskiej Polonii. Właśnie w ten sposób wwóz dużej ilości alkoholu okazał się formalnością - zdradziła jedna z osób odpowiedzialnych za tę operację.

Łatwiejsze okazało się zorganizowanie dużych ilości alkoholu. W tym miała pomóc firma Maspex, właściciel m.in. marki Tymbark, która jest partnerem PZPN (wspólnie organizują choćby rozgrywki młodzieżowe). W ofercie Maspexu jest kilka rodzajów wódki czy whisky, zatem "było w czym wybierać". Natomiast firma Tarczyński, inny sponsor reprezentacji, dostarczyła kabanosy - to również był problematyczny produkt, gdyż wieprzowina jest zabroniona w Katarze. Całość została zapakowana i wysłana na Półwysep Arabski. A dzięki współpracy z ambasadą została odprawiona przez katarskie służby celne na nieco innych zasadach. "Bez pomocy państwa cała operacja byłaby niewykonalna" - podkreślono.

W Katarze alkohol miał zostać przekazany działaczom jako "upominki VIP". Następnie - jak czytamy w serwisie Meczyki.pl - przesyłka została dostarczona do hotelu, w którym mieszkali działacze. Był to obiekt o wyjątkowym statusie. - Był to tzw. dry hotel, w którym nie sprzedaje się i nie można spożywać alkoholu we wspólnych przestrzeniach. PZPN wiedział o tym na kilka miesięcy przed przylotem do Kataru. Ale ten zakaz nie przeszkadzał w konsumpcji - wyjawił jeden z uczestników wyjazdu.

Alkohol trzymano w pokoju, do którego dostęp mieli tylko najważniejsi działacze. Mimo to według relacji świadków wszędzie było go pełno. "Pito niemal bez przerwy. Po pokojach i nie tylko. W mniejszych i większych grupach. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Polewano nawet na stołówce, gdzie butelki chowano w plastikowych torebkach. Rozlewano pod stołem" - czytamy.

MSZ i PZPN odpowiadają na szokujące doniesienia ws. alkoholu w Katarze

Meczyki.pl skontaktowały się w tej sprawie z ministerstwem oraz PZPN. MSZ wytłumaczyło, że przesyłka "była związana z realizacją programu i zawierała oprócz tego artykuły żywnościowe przeznaczone dla polskiej reprezentacji, które były elementem diety polskich zawodników". A dzięki specjalnemu statusowi udało się skrócić czas odprawy celnej. Ministerstwo przejęło część przesyłki na "potrzeby realizacji przedsięwzięć promocyjnych (m.in. Dni Polskich w Doha - red.)", ale trudno znaleźć jakiekolwiek informacje dotyczące tych imprez.

PZPN odniósł się do sprawy na Twitterze. "Współpraca Polskiego Związku Piłki Nożnej z ambasadą RP w Katarze była uregulowana umową partnerską podpisaną przez przedstawicieli obu instytucji. Przedmiotem umowy była współpraca PZPN i Ambasady przy współorganizacji przedsięwzięć w ramach projektu pn. 'Promocja polskiej żywności Poland Tastes Good - w czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022'. Celem projektu było umacnianie pozytywnego wizerunku Polski, promocja polskiej gospodarki i rozwój polskiego eksportu produktów sektora rolno-spożywczego oraz poprawa rozpoznawalności polskich produktów w państwie Katar" - czytamy. W ramach umowy działacze mieli pojawiać się na wydarzeniach w ramach projektu i promować je w bieżących kontaktach oraz w mediach społecznościowych. Potwierdzono, że niektóre produkty były wykorzystane jako "upominki dla VIP w trakcie i po zakończeniu mistrzostw świata oraz upominki dla gości zaproszonych przez PZPN i ambasadę na mistrzostwa świata".