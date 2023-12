Boniek ujawnił prawdę ws. zwolnienia Kwiatkowskiego z PZPN

Na początku miesiąca pojawiła się kolejna zaskakująca informacja dotycząca reprezentacji Polski. Po 11 latach z kadrą i PZPN-em pożegnał się dotychczasowy rzecznik związku oraz team manager kadry Jakub Kwiatkowski. Cezary Kulesza przekazał, że była to decyzja selekcjonera Biało-Czerwonych. - Tego chciał Michał Probierz. Przez kilka dni sygnalizował mi, co chce zrobić. Radziłem mu, żeby się dobrze zastanowił, przemyślał wszystkie argumenty. W decyzjach dotyczących kadry jest suwerenny i bardzo dobrze, bo to on bezpośrednio odpowiada za wyniki reprezentacji - tłumaczył prezes PZPN-u w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Zbigniew Boniek skomentował decyzje o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego z PZPN

Decyzję nt. zwolnienia Kwiatkowskiego skomentował Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport. Były prezes PZPN-u podkreślił, że Michał Probierz nigdy nie bał się podejmować zmian, ale jego zdaniem rola selekcjonera różni się od roli trenera klubowego. Najpierw odniósł się jednak do wyników osiąganych przez kadrę pod jego wodzą.

- Trochę mi szkoda, bo Michała lubię i cenię. Wydaje mi się, że miał niesamowitą szansę awansować z grupy na ME. Dostał drużynę i dobry wynik na tacy. Mam tu na myśli fakt, że Albania pokonała Czechów, dzięki czemu Michał miał wszystko w swoich rękach. Trochę mi szkoda, że tego nie wykorzystał, bo teraz schody są bardziej strome - stwierdził Boniek. Dodał zaraz, że nie zamierza oceniać selekcjonera po zaledwie czterech meczach, ale nie wykorzystał wraz z piłkarzami pierwszej poważnej szansy, "żeby zaistnieć".

- [Kwiatkowski - przyp.red.] Został zwolniony, gdyż Michał go nie chciał widzieć w swoim sztabie, przy reprezentacji. Moje zdanie jest takie: Kuba to jest porządny i uczciwy człowiek. O jego zwolnieniu nie powinien decydować selekcjoner, bo Kwiatkowski nie był członkiem sztabu sportowego, o składzie którego decyduje trener - analizował dalej Boniek. Zaznaczył, że gdyby Kwiatkowski był Probierzowi potrzebny, to do zwolnienia by nie doszło. - Prawda jest taka, że Kwiatkowskiego zwolnił Michał Probierz. Dlaczego to zrobił, kto mu to podpowiedział, trudno mi rozsądzić - dodał.

Jednocześnie Boniek podkreślił, że "nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem", a sam Kwiatkowski nie wpływał na grę reprezentacji. Miał przy tym inne obowiązki, które były związane m.in. z logistyką oraz organizacją zgrupowań, czy meczów. - Zwolnienia z pracy to normalne rzeczy w karierze. W tym wypadku można mieć tylko pretensje do stylu, w jakim to zostało zrobione - podsumował były prezes PZPN.