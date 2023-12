Rząd PiS obiecał Kuleszy 300 milionów. Teraz wszystko w rękach Nitrasa

W zeszłym tygodniu odbyło się zaprzysiężenie rządu powołanego przez premiera Donalda Tuska. Nowy szef Rady Ministrów na stanowisko ministra sportu i rekreacji powołał Sławomira Nitrasa. Obecnie jednym z zadań 50-latka jest wyjaśnienie sprawy dofinansowania dla PZPN, które tuż przed utratą władzy obiecał były minister i polityk PiS-u Kamil Bortniczuk.

Były minister sportu obiecał PZPN 300 mln złotych. "Dofinansowanie nie zostało przyznane"

W ostatnich dniach kadencji Bortniczuk obiecał, że z budżetu państwa aż 300 mln złotych trafi w ręce PZPN-u, który za tę kwotę będzie mógł wybudować Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku. Na jednej z konferencji prasowych były minister, Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski i prezydent miasta Jarosław Margielski (polityk PiS - red.) trzymali wspólnie wielki czek, który miał być symbolem obietnicy Kamila Bortniczuka.

Po zwycięstwie byłej opozycji kwestia dofinansowania stanęła pod znakiem zapytania. Podczas trwania tzw. rządu dwutygodniowego funkcję ministra sportu na kilkanaście dni przejęła Danuta Dmowska-Andrzejuk, która według "Przeglądu Sportowego" chciała spotkać się z Kuleszą, aby wyjaśnić kwestię pieniędzy dla związku. Mimo to szef PZPN nie przybył na spotkanie, ponieważ chciał poczekać na spodziewaną zmianę władzy. Teraz wspomniany "Przegląd Sportowy" skontaktował się z PZPN ws. dofinansowania budowy ośrodka w Otwocku.

Z odpowiedzi wynika, że umowa nadal nie została podpisana, a kwotę zmniejszono o prawie 120 mln złotych. "Pierwotna kwota wniosku na kwotę 300 mln zł została ograniczona do wydatków kwalifikowanych do kwoty 186 mln zł. z uwagi na fakt, że dofinansowanie Ministerstwa Sportu dotyczy wyłącznie części szkoleniowej i treningowej. Części inwestycji mogące być wykorzystywane komercyjnie zostały wyłączone z zakresu dofinansowania. Końcowa kwota dofinansowania, która jest opublikowana na stronie ministerstwa, opiewa właśnie na tę kwotę. Mając powyższe na uwadze, PZPN jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i oczekuje na podpisanie umowy z ministrem sport" - czytamy w komunikacie PZPN.

Dziennikarze skontaktowali się również z biurem prasowym nowego ministerstwa, które potwierdziło, że żadne dokumenty nie weszły w życie. "W chwili obecnej dofinansowanie nie zostało przyznane, bowiem nie została podpisana umowa o dofinansowanie. Sprawę rozstrzygnie nowy minister sportu i turystyki" - czytamy w odpowiedzi na pytania zadane przez "Przegląd Sportowy". Taki stan rzeczy sprawia, że losy pieniędzy obiecanych przez Bortniczuka dla Polskiego Związku Piłki Nożnej spoczywają w rękach ministra Nitrasa.