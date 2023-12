Wielki talent mógł grać dla Anglii. Wybrał inaczej. "Kocham Polskę"

Ma 18 lat, na co dzień gra w zespole młodzieżowym Sheffield United oraz reprezentacji Polski U-19. Mowa o Levisie Pitanie, środkowym obrońcy z rocznika 2005, który już ośmiokrotnie zakładał biało-czerwoną koszulkę w kadrze młodzieżowej, chociaż urodził i wychowywał się w Anglii.

Pitan w rozmowie z TVP Sport mówił o polskich korzeniach, które zawdzięcza mamie, pochodzącej z naszego kraju. To właśnie ona miała wpływ na to, że piłkarz od małego uczył się języka polskiego w Anglii, co stawia go niejako po drugiej stronie względem Matty'ego Casha, który gra w dorosłej reprezentacji, ale z językiem polskim jest nieco na bakier. Pitan opowiadał, że chociaż najczęściej mówił po angielsku, to chciał dobrze mówić po polsku. - Jako kilkuletni chłopak może miałem problemy z polskim, ale z czasem używanie języka było dla mnie coraz łatwiejsze. Teraz, gdy gram dla Polski, bardzo mi się to przydaje - mówił.

18-latek zadebiutował w kadrze U-19 w marcu bieżącego roku w zremisowanym 1:1 meczu z Izraelem w el. mistrzostw Europy U-19. - Polski Związek Piłki Nożnej mnie znalazł, konkretnie skaut Przemek Soczyński. Widział mnie na meczu, obserwował mnie. A potem odezwał się selekcjoner - tłumaczył Pitan.

- Czemu skaut PZPN zwrócił na mnie uwagę? Być może to wpływ warunków fizycznych – jestem duży, wysoki, silny. Myślę też, że dostrzegł też, jak się zachowuję poza boiskiem, jaką mam mentalność – że nie jestem jakiś figo-fago - mówił środkowy obrońca Sheffield. Dodawał, że jego piłkarskim idolem jest Virgil van Dijk, na którego podaniach i wyprowadzaniu piłki chce się wzorować.

Levis Pitan kocha Polskę i chce odnieść z nią sukces

Zawodnik przyznał w rozmowie, że otrzymał propozycję gry dla młodzieżowej reprezentacji Anglii, ale zdecydował się na Polskę. - Jestem związany z Polską i cieszę się, że Polacy odezwali się pierwsi. Już gdy grałem w reprezentacji U18, odezwała się do mnie Anglia. Ale wybrałem polską kadrę – byłem już na zgrupowaniach kadry, spodobało mi się. Mam też rodzinę w kraju. Kocham Polskę - zaznaczył.

- Chciałbym kiedyś grać w drużynie odnoszącej sukcesy i wygrywać trofea – w klubie i reprezentacji. Ale nie mam żadnego wymarzonego klubu. Po prostu pragnę być jak najlepszy - powiedział o celach w karierze. Aktualnie Levis Pitan zmaga się z kontuzją i zapowiedział, że chce jak najszybciej wrócić na boisko oraz chciałby zadebiutować w oficjalnym meczu dorosłej drużyny Sheffield United, z którą miał już okazję kilkukrotnie trenować.