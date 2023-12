Probierz pokazał, co i z kim robi w wolnym czasie. "Wielka przyjemność"

Michał Probierz przejął reprezentację Polski w trudnym momencie. Jesienią poprowadził ją w czterech spotkaniach. Dotychczasowy bilans to dwa zwycięstwa i dwa remisy. Nowy selekcjoner stara się odmłodzić kadrę narodową, ale jednocześnie pojechać na EURO 2024. Polacy poznali już potencjalną grupę na turnieju. Jeśli uda się awansować, to na niemieckich boiskach zagramy z Francją, Holandią i Austrią. Znana jest ścieżka, która prowadzi na czempionat.

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Michał Probierz ładuje baterie na baraże

To baraże. W półfinałowym marcowym starciu zagramy z Estonią. Jeśli uda się ją pokonać, w finale o przepustkę na EURO zagramy ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Polsce, ale finał baraży na wyjeździe. Zanim jednak barażowy mecz z Estonią, Michał Probierz regeneruje się przy swojej drugiej pasji. Probierz często powtarzał, że poza piłką nożną uwielbia czytać książki. Selekcjoner jest także miłośnikiem innego sportu - golfa.

- Uczy bardzo dużo pokory, uczy też spokoju. Od momentu jak zacząłem w golfa grać, to człowiek spokojniejszy jest. Polecam wszystkim. - mówił jeszcze nie tak dawno dla "SłoneczneRadio.com". Tym razem Probierz pochwalił się wspólną grą z Adrianem Kaczałą, profesjonalnym golfistą. "Wielka przyjemność zagrać z człowiekiem który pokonał przeciwności losu. Uczy innych gry w golfa oraz podejścia do życia" - napisał na platformie X.

Probierz to nie jedyna postać polskiej piłki, która znana jest ze swojego zamiłowania do golfa. W turniejach udział brali także między innymi Jerzy Dudek, czy Zbigniew Boniek. To sport, który jest coraz bardziej popularny jako droga...po karierze piłkarskiej.

Kto wie, być może selekcjoner Probierz na trenerskiej emeryturze odda się w przyszłości tej dyscyplinie.