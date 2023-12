Polska policja najlepsza na świecie. Gigantyczny sukces

Polscy fani mają ogromne powody do radości. W minionym tygodniu na Teneryfie rozgrywano mistrzostwach świata drużyn policyjnych w piłce nożnej siedmioosobowej. I to właśnie nasza kadra triumfowała w całym turnieju i to w dominującym stylu. Dość powiedzieć, że nie dała szans żadnemu z rywali, zachowując czyste konto. Był to już trzeci złoty medal z rzędu dla piłkarzy Andrzeja Kuczyńskiego. Kadra Michała Probierza może się od nich uczyć.

