Kulesza grzmi! Odpowiada na poważne oskarżenia. Chodzi o pijackie ekscesy

Cezary Kulesza odniósł się do słynnego materiału "Gazety Wyborczej", który opisywał patologie z jego udziałem, jakie rzekomo miały miejsce w pobliżu reprezentacji Polski. Prezes PZPN miał m.in. pojawić się na treningu drużyny narodowej po spożyciu alkoholu. Standardy te miały nawet wpłynąć na pamiętną "ucieczkę" selekcjonera Paulo Sousy do Flamengo. - Sousę trafiał szlag, bo on ma sztywne zasady, nie życzy sobie chlania obok drużyny, nie chce czuć smrodu przetrawionego czy dopiero trawionego alkoholu - mówił "Wyborczej" anonimowy informator.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Cezary Kulesza pytany o aferę alkoholową ze swoim udziałem. "Gdzie są dowody?"

Prezes PZPN w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" zaprzeczył opisywanym zdarzeniom. - Nigdy nie zdarzyło się, by działacze z kierownictwa PZPN, w tym również ja, byli pijani na treningu czy w ogóle gdziekolwiek w pobliżu kadry narodowej. Kategorycznie stwierdzam, że nie było i nie ma takich sytuacji. Anonimowy informator? Jak ja mam się bronić przed tymi absurdalnymi zarzutami, które są stawiane publicznie? Gdzie są jakieś dowody oprócz tego, że ktoś komuś coś opowiedział? - pytał Kulesza.

Według źródła "Wyborczej" Kulesza miał pojawić się pijany na treningu reprezentacji dokładnie 11 listopada 2021 r. przed meczem z Andorą. Działacz bronił się, że do sytuacji nie mogło dojść, bo na miejsce dotarł już po treningu i od razu udał się do hotelu. - Jest zapis wideo z całych zajęć i mnie w żadnym momencie na tym filmie nie ma - wyjaśnił.

Kulesza odpiera ataki. "Totalna bzdura i bezczelne kłamstwo"

Informator "Gazet.y Wyborczej" ujawnił także, że Kulesza był umówiony na spotkanie z Paulo Sousą dzień po listopadowym meczu z Węgrami. Do spotkania jednak nie doszło, bo prezes PZPN miał rzekomo zacząć pić jeszcze w trakcie wieczoru meczowego, a następnie półprzytomny wyjechał na imprezę do Białegostoku. Kulesza zaprzeczył tej wersji wydarzeń. - Uznałem, że od razu dzień po meczu to nie jest dobry moment na rozmowę z Paulo Sousą, więc ją odwołałem. Wolałem poczekać, aż zrozumiałe emocje trochę opadną. Pisanie, że ktoś mnie włożył do samochodu, bo sam już nie byłem świadomy tego, co robię, jest tak totalną bzdurą i bezczelnym kłamstwem, że brak mi słów. Nie tylko wtedy, ale w ogóle nigdy nie doszło do takiej sytuacji - tłumaczył.

Jednym z zarzutów było również to, że Kulesza był "niedysponowany", gdy przed meczem z Albanią wręczał nagrodę ampfutboliście Marcinowi Oleksemu, laureatowi trofeum Puskasa za najpiękniejszą bramkę roku. - Co za brednie! A dlaczego nie zadzwonicie do Oleksego i nie zapytacie chłopaka, czy byłem pijany? Powtarzam, że nie jestem pierwszy dzień w piłce. Jak mógłbym wyjść na płytę boiska i cokolwiek wręczać, jeżeli czuć by było ode mnie alkohol? Przecież każdy sportowiec obecny na murawie błyskawicznie by to zauważył - argumentował.