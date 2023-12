A jednak! Wielki talent może zagrać dla Polski

Yarek Gąsiorowski przebił się ostatnio do składu Valencii, a ze względu na polskie pochodzenie od razu pojawiły się spekulacje, czy zostanie powołany do naszej reprezentacji. Na razie młodzian rozegrał ponad 30 meczów w młodzieżowych kadrach Hiszpanii, ale niczego nie można wykluczać.

Gąsiorowski wypowiedział się nt. gry w reprezentacji Polski. Jasna deklaracja

Na pytanie, czy Gąsiorowski zagra w biało-czerwonych barwach, odpowiedział komentator Eleven Sports, Mateusz Święcicki. W specjalnym nagraniu na portalu Interia podzielił się stanowiskiem samego piłkarza. - W przyszłości może i tak, natomiast na razie deklaracja gracza Valencii - powiedział to w rozmowie z Eleven Sports - jest następująca: "Zgłosiła się do mnie dwa lata temu polska i hiszpańska federacja. W związku z tym, że urodziłem się i wychowałem w Hiszpanii, moja mama jest Hiszpanką, zdecydowanie lepiej mówię po hiszpańsku niż po polsku, wybrałem kadrę La Roja" - relacjonował Święcicki.

Gąsiorowski w 2021 r. trafił do hiszpańskiej młodzieżówki. W kadrze do lat 17 rozegrał 15 spotkań i strzelił jednego gola. Rok później przeniesiono go do kadry U-19. Do tej pory zgromadził w niej 16 występów i aż pięć goli. Przepisy FIFA są jednak jasne. Gra w reprezentacji młodzieżowej nie przekreśla możliwości reprezentowania innego kraju w rozgrywkach seniorskich.

Nie wszystko stracone. Święcicki tłumaczy: "Tak będzie wyglądała droga Yarka Gąsiorowskiego"

Przypomniał o tym także Święcicki. - Pamiętajmy, że w historii naszej piłki mieliśmy już zawodników, którzy występowali np. w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, ale potem ze względu na brak powołania do kadry seniorskiej wybrali Polskę i sobie w niej dobrze radzili, więc być może w przyszłości tak będzie wyglądała droga Yarka Gąsiorowskiego - spekulował.

O wszystkim zapewne zadecyduje to, jak bardzo rozwinie się talent młodego obrońcy. Jak zdradził Święcicki, Valencia wiąże z nim wielkie nadzieje i już odrzuciła kilka propozycji z innych drużyn. W dodatku w tym klubie powinien otrzymywać coraz więcej szans, a to ze względu na problemy finansowe Valencii. Na razie w LaLiga uzbierał sześć występów. Jeśli będzie rozwijał się w takim tempie, to Hiszpanie wkrótce mogą zaprosić go do pierwszej drużyny narodowej i tym samym zamknąć furtkę Polakom.