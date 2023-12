Kadrowicz wyrzucony ze zgrupowania przerwał milczenie. "Wróciliśmy i płacz"

Reprezentacja Polski U-17 rozczarowała na mistrzostwach świata w Indonezji. W trzech meczach zdobyła zaledwie jedną bramkę i już po fazie grupowej pożegnała się z turniejem. Przegrała kolejno z Japonią (0:1), Senegalem (1:4) oraz Argentyną (0:4). Przed rozpoczęciem czempionatu w młodzieżowej kadrze wybuchł skandal. Czterech piłkarzy - Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Filip Rózga i Jan Łabędzki zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu, po czym PZPN odesłał ich do kraju. Ta decyzja oznaczała osłabienie drużyny, gdyż FIFA nie pozwoliła na awaryjne powołanie zmienników.

Jan Łabędzki wrócił pamięcią do afery alkoholowej. Ujawnia kulisy

Teraz zawodnik ŁKS-u Łódź Jan Łabędzki w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" odsłonił kulisy "afery alkoholowej". - Trudno powiedzieć, by cała sytuacja miała jednego prowodyra. Naprawdę trudno mi zrozumieć, jak taka głupota mogła nam przyjść do głowy, żeby wychodzić z pokoju hotelowego. Przecież na początku mieliśmy obejrzeć tylko film, odpocząć po towarzyskim meczu z USA. I nawet nie jestem w stanie powiedzieć, od kogo padło "idziemy". No i poszliśmy... Przestaliśmy myśleć - mówił 17-letni pomocnik.

- W ogóle nie dopuszczałem do siebie, że za ten występek zostaniemy wyrzuceni z mistrzostw. Trudno mi było sobie wyobrazić, że cała czwórka zostanie wykluczona z turnieju, który odbywa się na drugim końcu świata. Dopiero rano dowiedzieliśmy się, że wracamy do Polski i nie ma odwrotu od tej decyzji. Wróciliśmy do pokoju i płacz. Tylko tyle nam zostało - opowiadał.

Jan Łabędzki opowiada o podróży powrotnej do Polski. "Byliśmy wystraszeni"

Łabędzki również ujawnił, w jakich warunkach podróżowali do Polski. - Do Polski wracaliśmy sami, choć nikt o tym wówczas nie myślał. Przede wszystkim byliśmy wystraszeni, że na lotnisku będą czekać na nas dziennikarze. Byłem w kontakcie z mamą, ale mówiła, że nikogo nie ma. Wie pan, jak wyglądaliśmy? Jak bohaterowie filmu "Kac Vegas". I nie mówię tego, żeby żartować z naszego incydentu - zaznaczył.

- Jeden w kąpielówkach, drugi w koszulce na lewą stronę, bo nie mieliśmy odzieży na zmianę, wszystkie reprezentacyjne stroje musieliśmy zostawić w Indonezji. Trzeci z klapkami w ręku. Itd. Podczas przesiadek ludzie zwracali nam uwagę, żebyśmy przerzucili koszulkę na właściwą stronę, a ona była po prostu brudna - dodał Łabędzki.

Po powrocie zawodników do Polski przedstawiciele klubów wyciągnęli wobec swoich podopiecznych odpowiednie konsekwencje.