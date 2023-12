Nawet ksiądz nie wytrzymał. "Ręce precz! Hipokryzja, wręcz chamstwo"

W ostatnich miesiącach do polskiej piłki "wróciły" osoby związane z aferą korupcyjną sprzed lat. Był, śpiewający w Kiszyniowie, Mirosław Stasiak, wcześniej w sztabie Jerzego Brzęczka pracował Andrzej Woźniak, a ostatnio głośno zrobiło się o Dariuszu Kołodzieju, który był asystentem Marcina Włodarskiego na mistrzostwach światach U-17 w Indonezji. Na tym turnieju polscy piłkarze zakończyli zmagania w fazie grupowej, a Kołodziej tuż po nim został odsunięty od pracy przez PZPN.

A co jest kontrowersyjnego w Kołodzieju? Otóż to, że dobrowolnie poddał się karze za to, że był zawodnikiem drużyn, które ustawiały mecze. Mowa m.in. o spotkaniu Motoru Lublin z Hutnikiem Kraków (2:0) z czerwca 2005 roku, czy meczach Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jego sytuacja jest bardzo podobna do tej Łukasza Piszczka, a Wydział Dyscypliny PZPN zdyskwalifikował go na dwanaście miesięcy (od września 2011 do września 2012 roku). Kołodziej był wtedy aktywnym piłkarzem, nie mógł więc grać i zarabiać pieniędzy.

Można powiedzieć, że swoje wycierpiał, ale PZPN i tak podziękował mu za współpracę. W obronie Kołodzieja zdecydował się stanąć ks. Marcin Stopka w tekście dla portalu lubbie.pl, który został zatytułowany: "Ręce precz od Kołodzieja".

Dariusz Kołodziej "wyszedł z twarzą" z afery korupcyjnej

"Jest jednym z nielicznych ludzi w polskiej piłce, który przyznał się do wszystkiego, w czym brał udział i dobrowolnie poddał się karze. Po co? Ano właśnie po to, aby oczyścić się ze wszystkich zarzutów. [...] To co on zrobił to nie była nawet młodzieńcza głupota, bo czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w której jeden z młodych piłkarzy drużyny X wstaje w 25-30 osobowej szatni i mówi: "Nie!"? [...] Zatem mój wniosek jest prosty. Dariusz Kołodziej stał się legendą Podbeskidzia i wychodząc z twarzą z trudnej sytuacji, której oczywiście w żaden sposób nie pochwalam, obronił swoją legendę" - argumentował duchowny.

Ks. Stopka dodał, że jego zdaniem każdy zasługuje na drugą szansę i dotyczy się to także osób skazanych za korupcję. "Po odbytej karze, po odpowiednich zadośćuczynieniach po czasie na przemyślenie swojego postępowania, ale zasługują. Polecę nieco kościołkowym tłumaczeniem, ale człowiek jest tylko człowiekiem, grzesznym. Popełnia błędy, a całe nasze życie mija na powstawaniu z upadków i dążeniu do bycia lepszą wersją samego siebie każdego dnia" - tłumaczył.

Ksiądz wytyka hipokryzję PZPN-owi

"Dariusz Kołodziej, po zawieszeniu wraca do piłki nożnej. Kontynuuje swoją karierę, następnie kończy karierę jako legenda Podbeskidzia. Niemalże zaraz po zakończeniu udaje się na kurs trenerski organizowany przez nasz rodzimy związek, który broni z wyróżnieniem, potem kolejny kurs i jeszcze jeden. Zostaje zatrudniony w jednym klubie, następnie w reprezentacji, aż po interwencji jednego z portali ktoś w związku nagle przypomina sobie, że Dariusz Kołodziej ma przeszłość korupcyjną i nie ma dla niego miejsca w szkoleniu dzieci i młodzieży" - wymieniał ksiądz w swoim tekście, podkreślając, że to słownikowa definicja słowa "hipokryzja".

"Wybaczcie mi, to już nawet nie jest hipokryzja tylko chamstwo; i to najłagodniejsze słowo, które przychodzi mi do głowy. [...] Skoro w świetle prawa człowiek jest już uniewinniony, to nakładanie mu dodatkowych ciężarów 'za przeszłość' i to na całe życie to zwykłe znęcanie się nad nim i jego bliskimi" - podsumował na koniec.