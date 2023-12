Lewą nogą "mógł zmiażdżyć piłkę". Bohater reprezentacji Polski nagle znikł

Jako 23-latek trafił do 1. FC Nuernberg, ale najlepsze lata spędził w Bayerze Leverkusen, gdzie czarował w Lidze Mistrzów, strzelając piękne gole Realowi i Romie. Mistrzostwo Niemiec zdobył jednak z Wolfsburgiem w 2009 r., a 12 miesięcy później karierę kończył w Hannoverze 96. Cudowne bramki lewą nogą wbijał też w kadrze Polski, której podporą był przez dekadę. Poza boiskiem skromny i pokorny. Przed wami Jacek Krzynówek, najlepszy polski piłkarz 2003 i 2004 roku.

Antoni Partum: Czuje się pan nieco zapomniany?

Jacek Krzynówek: Nie, dlaczego?

Polacy kochali pana lewą nogę, ale po karierze zrobiło się o panu cicho. Tego samego nie można jednak powiedzieć o pańskich kolegach z kadry, którzy wciąż często przewijają się w mediach, choć często na boisku mieli mniej do powiedzenia niż pan.

- To było zamierzone działanie. Po kilkunastu latach gry w piłkę mój organizm, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, był po prostu przemęczony. Gdy zakończyłem karierę, to miałem taki przesyt piłki, że przez półtora roku żadnego meczu nie obejrzałem. Nie ciągnęło mnie ani do piłki, ani w ogóle do sportu.

Ale ten przesyt minął?

- Moim pierwszym przełomowym meczem było starcie Polaków z Francuzami (0:1) na otwarciu nowego stadionu Legii w 2011 r. Dziś regularnie oglądam reprezentację, często ze stadionu. Staram się też śledzić, co się dzieje w zagranicznej piłce. A nawet sam coś kopię z kolegami z dzieciństwa, pojawię się też na jakimś turnieju charytatywnym.

A czym się dzisiaj pan zajmuje?

- Mam swoje rzeczy, których pilnuję, ale o nich nie mówię. I tego się trzymam. Ale wbrew pozorom nie mam wcale wiele wolnego czasu.

W internecie trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Ale chyba działa pan w branży deweloperskiej?

- Nie, nie, nic nie buduję. Branża deweloperska to za dużo powiedziane. Mam kilka nieruchomości, które powynajmowałem i tyle. Czasem coś tam kupię, by potem sprzedać, ale nie jest to na wielką skalę. Mało o tym mówię, bo nie mam w tym interesu.

Ale w roli trenera czy dyrektora sportowego już pana nie zobaczymy?

- Nie, raczej nie. Nigdy nie mów nigdy, ale szczerze w to wątpię.

Po zakończeniu kariery nie bawił się pan w trenerkę, ale raz spróbował swoich sił na stanowisku dyrektora sportowego GKS-u Bełchatów. Czemu wytrwał pan tylko rok?

- Zacząłem w 2015 r., gdy GKS spadł z ekstraklasy, ale później spadliśmy znowu, więc można powiedzieć, że sportowo się nie obroniliśmy i tyle. No i pamiętajmy o kwestiach politycznych, że GKS jest powiązany z PGE, więc gdzieś tam wysoko ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić zmianę i trzeba było to uszanować.

Nigdy nie ciągnęło pana do trenerki?

- Nie! Absolutnie! Jestem zbyt nerwowy. Musiałbym sam wszystko robić. Chciałbym mieć wpływ na wszystko, co się dzieje. A przecież wiadomo, że trener ma bezpośredni wpływ tylko do pewnego momentu. A na boisku niewiele już może zmienić. Dziś wolę się po prostu cieszyć fajnymi wspomnieniami z kariery, niż znowu na poważnie angażować się w piłkę.

Jak był pan młody, to czasem jechał pan 20 km na rowerze na trening. A pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał dopiero jako 18-latek, gdy zmienił pan B klasę na trzecią ligę. Nie chcę wyjść na boomera, ale myślę, że dziś już nie ma ani takich chłopców, ani takich historii.

- Nie ma już takich karier i nie będzie. Dziś chłopcy, którzy trenują w świetnych warunkach, akademie mają wiele boisk, opiekę fizjoterapeutów, psychologów, i tak dalej. No i dziś, jak masz 15 lat, to najprawdopodobniej już zostaniesz wychwycony przez jakiś skautów. Teraz 18-latek z B klasy raczej nie ma czego szukać w poważnej piłce. A moja przygoda to był ewenement. Pierwsze profesjonalne treningi odbyłem jako 18-latek, a pięć lat później grałem w reprezentacji Polski.

Zmieniła się też mentalność. Dziś wszyscy marzą o wielkiej karierze zagranicą, najlepiej a'la Robert Lewandowski. I już liczą w głowie pieniądze. A ja od kiedy pamiętam, po prostu chciałem grać w piłkę. Graliśmy non stop. W przerwie między lekcjami, po szkole, rano i wieczorem. Nie było telefonów i internetu, ale nie były nam potrzebne, bo i tak całe dnie spędzaliśmy na boisku. Zawsze byłem zdania, że jak pieniądze mają cię znaleźć, to cię znajdą.

W 1999 roku trafił pan do Norymbergi, która grała w 2. Bundeslidze. I grał pan w Niemczech przez 11 lat, do końca kariery. A dziś nadal pan odwiedza naszych zachodnich sąsiadów?

- W miarę możliwości odwiedzam. Rzadko, ale co jakiś czas na pewno. Mam tam wciąż wielu znajomych i kilku przyjaciół. Drugi dom to za dużo powiedziane, ale sentyment pozostał. Od początku jednak wiedziałem, że po karierze wrócę do Polski.

Różnie potoczyły się losy pańskich kolegów z boiska. Jestem ciekaw, co słychać u Radosława Kałużnego, który kiedyś też grał w Bayerze, a kilka lat temu internet obiegło zdjęcie, jak pracuje w magazynie kurierskiej firmy na angielskiej prowincji, w 70-tysięcznej mieścinie Nuneaton koło Birmingham.

- Z Radkiem jakoś urwał nam się kontakt, więc nic nie powiem. Nasze drogi dawno temu się rozeszły.

Z kolei Piotr Świerczewski i Tomasz Hajto zaczęli bić się na galach freakowych. Oglądał pan ich walki?

- Na żywo nie oglądałem, ale gdzieś mi później mignęły. Chłopcy szukają sposobu na siebie i trzeba to uszanować. Byli walczakami na boisku, więc próbują walczyć w klatce. Trzymam za nich kciuki, żeby zdrowie dopisywało.

Pod koniec grudnia Jakub Wawrzyniak zadebiutuje w klatce, gdzie zmierzy się z Tomaszem Hajtą.

- Nie wiedziałem nawet o tym. Myślę, że faworytem chyba jest Tomek. Z racji wzrostu i siły. W sportach walki techniką można nadrobić dużo, ale pewnie siła jest jednak kluczowa.

A pan kiedyś miał styczność ze sportami walki?

- Nie, nigdy.

Ale pewnie kopa z lewej nogi to ma pan solidnego.

- Zostało trochę mocy w lewej nodze, więc pewnie bym z tego korzystał, ale nie widzę siebie w klatce.

Jest kwota, która pana przekonałaby do debiutu?

- Nie. Nie ma szans. To nie jest mój świat. Szkoda tylko dzieciaków, co oglądają te wulgarne konferencje, bo tylko nakręcają tę machinę. A później się dziwimy, że 14-latek coś odwalił i stajemy się obojętni na przemoc. To nie mój świat, kompletnie nie mój. To idzie w złym kierunku. Wiadomo, że świat goni za sensacją, ale są pewne granice. Te przeklinanie, obrażanie, to nie mój świat. I nie chcę do niego wchodzić.

Czy byłemu reprezentantowi Polski wypada walczyć na freakowych galach? Pojawia się argument, że swoją obecnością firmuje to, co się dzieje na konferencjach.

- Każdy jest kowalem własnego losu. Trzeba uszanować ich decyzje i tyle. Nie mnie to oceniać. Zwłaszcza że oni się czują dobrze z tym, co robią. Jeśli dostanę od nich zaproszenie, by pojawić się na galę, to oczywiście wpadnę zobaczyć, pokibicować. Ale nic więcej, bo to nie moja bajka.

Powspominajmy pańską karierę. Czuje się pan spełnionym piłkarzem?

- To, co zrobiłem, to jest ewenement. Powtórzę: w wieku 18 lat zacząłem, nie mówię nawet profesjonalnie grać, ale po prostu trenować. Moim marzeniem był debiut w kadrze, a skończyłem na 96 meczach. Byłem też na trzech wielkich imprezach i tego już mi nikt nie zabierze. Oczywiście, kontuzje nieco mi zabrały, ale nie ma co narzekać. I tak udało się osiągnąć więcej niż na to zasłużyłem.

I jako jedyny rozegrał pan w 2002, 2006 i 2008 roku wszystkie możliwe spotkania po 90 minut. Szalał pan też w Lidze Mistrzów, gdzie strzelał pan piękne gole Romie czy Realowi Madryt.

- Albo człowiek był taki dobry, że innych zostawiał w tyle, albo nie było zbyt wielu mocnych konkurentów. Zawsze wolałem mniej gadać, a więcej grać. Pamiętajmy, że to były jednak inne czasy. Dziś w Lidze Mistrzów gra kilku lub kilkunastu Polaków, wtedy kilku było we wszystkich europejskich pucharach. Na szczęście dobrze trafiłem z transferem do Bayeru, który był mocny na boisku i mocny medialnie.

Jaki był sekret pańskich strzałów z dystansu? Specjalna technika, lata praktyki, czy po prostu talent, z którym pan się urodził?

- To było naturalne, że skoro mam dobry strzał z dystansu, to szukałem okazji do uderzeń. Ale zazwyczaj decydował po prostu instynkt w ułamku sekundy, gdy akurat poczułem, że mogę zaskoczyć bramkarza. Oczywiście, takie uderzenia to duże ryzyko, bo albo piłka wyleci za stadion, albo padnie piękny gol. Może moim sekretem była mała stopa? Dziś to pewnie normalne, ale kiedyś adidas szył mi buty na zamówienie.

Roberto Carlos też miał małą stopę.

- Ja mam numer buta 39, a Brazylijczyk miał jeszcze mniejszą. Ale nie sprowadzałbym tego tylko do rozmiaru stopy. Wszystko ma na to wpływ. Każdy ma swoje nawyki, które szlifuje i tyle.

"Najlepsza lewa noga, jaką widziałem? Roberto Carlosa i Ryana Giggsa. Ale grałem kiedyś w Bayerze z Jackiem Krzynówkiem, który lewą nogą byłby w stanie zmiażdżyć piłkę. To był nieśmiały chłopak, jak ja, ale jego lewa noga była potężna" - to słowa kultowego bułgarskiego napastnika i dawnej gwiazdy Manchesteru United Dimitara Berbatova.

- Bardzo mi miło. Miałem przyjemność grać z Dimitarem przez dwa i pół roku w Leverkusen. Nasze słowiańskie dusze się łatwo dogadały. To był wybitny piłkarz o fenomenalnej technice. Jego potencjał był po prostu masakryczny. Jego przyjęcie piłki? Coś niewiarygodnego, jak potrafił skleić górną piłkę stopą. Jakby miał jakiś klej na bucie.

Berbatov był specjalistą od ładnych goli, chociaż sprawiał wrażenie boiskowego leniuszka. A jaki był poza boiskiem?

- Cichy, spokojny, schowany, zamknięty w sobie. Raczej stronił od mediów, ale na boisku potrafił zmienić się w potwora. Pamiętam, jak potrafił bardzo słabo przetrenował okres przygotowawczy, a później i tak strzelił kilkanaście goli w sezonie. Zdecydowanie wolał mecze od treningów.

W szatni nie pchał się przed szereg. To nie był typ głośnego śmieszka, jak choćby: Andrij Woronin, Paul Freier, Daniel Ljuboja, Marek Mintal, czy nasi "Hajtowy" lub "Świrek".

Grał pan też z Edinem Dżeko. Kto robił większe wrażenie?

- "Berba", zdecydowanie "Berba". Z Edinem też miałem zawsze dobry kontakt, bo Polak i Bośniak łatwo się dogadają, nawet dziś wysyłamy sobie sms-y przy okazji meczów naszych kadr, ale Dimitar chyba większą karierę zrobił. Chociaż Edin i tak miał piękną, bo strzelał w Niemczech, Anglii, Włoszech, czy teraz Turcji. Tak że czapki z głów przed Edinem.

Jak kończył pań reprezentacyjną karierę, to do kadry wchodził Robert Lewandowski. Jak go pan zapamiętał?

- Wyróżniał się, to oczywiste. Ale nikt w 2009 r. nie mógł przewidzieć, że dziś będzie w tym miejscu. Szacunek za to, jaki jest pracowity, bo przede wszystkim ciężką pracą osiągnął sukces. I przez najbliższe kilkadziesiąt lat nie będziemy mieli napastnika o podobnej klasie. Jego historia powinna uczyć nas, szczególnie młodych, żeby nigdy się nie poddawać. Młodzi nie mogą się poddawać przy pierwszych niepowodzeniach. Czasem nic nie wchodzi, ale nagle się coś zmieni i piłka zacznie wpadać.

Szanujmy Roberta, bo ostatnio widzę coraz więcej głosów krytycznych wobec niego. Uważam, że dopóki będzie chciał grać w kadrze, to niech jej pomaga.

Obecny słabszy moment Lewandowskiego to tylko chwilowy dołek formy, czy już dogonił go pesel?

- Podejrzewam, że to tylko gorszy moment, na który wpływ mają małe detale. Jestem daleki od skreślania Roberta. Nagle jeden pstryczek sprawi, że wszystko wróci do normy. Ale my, Polacy, już tak mamy, że jesteśmy skrajnym narodem. I jednego dnia potrafimy kochać, by drugiego już obrażać. Na pewno "Lewy" jest też ofiarą własnego sukcesu. Tak wysoko postawił poprzeczkę, że jak gra nieco gorzej, to już ludzie piszą, że Lewandowski się skończył. A tylko przypomnę, że to aktualny król strzelców ligi hiszpańskiej i wciąż ma przecież szansę na kolejną koronę.

A te małe detale, to co na przykład?

- To może być dosłownie wszystko. Nie wiem, co konkretnie, bo nie przebywam obok niego, ale to może być kwestia jakiś mini urazów, przemęczenia, czy wręcz jakichś kwestii prywatnych. Przypadkowo przecież nie trafił do Barcelony. Wierzę, że to może być nawet kwestia jednego meczu przełamania. Może nagle strzeli kilka goli w jednym meczu, coś się przestawi, i wróci stary dobry Robert. Nie mam podstaw ku temu, by nie wierzyć, że będzie się pięknie strzał jak np. Zlatan Ibrahimović.

Pamiętajmy, że Robert jest inaczej odbierany niż reszta naszych napastników. Na innych nie wylewa się aż tyle hejtu.

Dotyka pan ciekawej kwestii. Zgodzi się pan, że polscy kibice Roberta Lewandowskiego szanują i podziwiają, ale jeśli chodzi o kibicowską miłość, to ją darzyli bardziej np. Kubę Błaszczykowskiego?

- Trudno mi się do tego odnieść, ale na pewno Robert i Kuba mają różne charaktery, a kibice mają prawo do swoich uczuć. Wiadomo, że nie da się wszystkich ludzi w stu procentach zadowolić, a tym bardziej na siłę. Obaj są jednak wielkimi osobowościami polskiej piłki. Jedni bardziej podziewają Ronaldo, inni Messiego. I myślę, że podobnie jest z nimi.

To na koniec chciałbym jeszcze spytać o Roberta Enke, byłego bramkarza Barcelony, którego spotkał pan w Hannoverze 96. Byliście zszokowani jego samobójstwem, czy można było coś niepokojącego zauważyć?

- Wszyscy byli zszokowani. Nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy wiedzieli, że jest świetnym bramkarzem, ale nikt nie wiedział, że ma takie problemy, że choruje na depresję. To pokazuje, że jeden człowiek może żyć w dwóch odmiennych światach. W jednym jest bogatym sportowcem, a w drugim, tym bardziej prywatnym, zagubionym człowiekiem.

Kiedyś piłkarze unikali psychologów, bo nie chcieli być brani za wariatów. Dzisiaj spotkania z różnymi terapeutami, czy po prostu psychologami sportu, stały się normą.

- Otóż to. Po niektórych meczach też mieliśmy w Niemczech sesje z psychologami. Niektórzy robili wtedy sobie drzemki, inni uważnie słuchali. Ale dziś świadomość się zmienia. Ja uważam, że dobra rozmowa jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodziła.