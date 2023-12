Euro 2024 to duża kasa do wzięcia. Polacy pożałują, jak nie awansują

Za nami eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na turniej, a w grupie E wyprzedziła ją Albania i Czechy. Dzięki obecności w dywizji A Ligi Narodów biało-czerwoni mieli już pewne miejsce w barażach, a ostateczne rozstrzygnięcia w pozostałych grupach ułożyły się na korzyść kadry prowadzonej przez Michała Probierza. Tym samym Polska zagra u siebie w półfinale baraży z Estonią, a w finale na wyjeździe zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Euro 2024 może być piątym kolejnym turniejem z rzędu z udziałem Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Tyle Polacy mogą dostać za awans na Euro 2024. Spore pieniądze dla piłkarzy

W sobotę 2 grudnia reprezentacja Polski pozna potencjalnych rywali w grupie Euro 2024. Biało-czerwoni, a żeby być bardziej precyzyjnym, zwycięzca tej ścieżki barażowej, będzie losowany z czwartego koszyka, co oznacza, że może trafić na absolutnie czołowe zespoły. Najpierw trzeba jednak wygrać dwa marcowe mecze w barażach, by zagrać na mistrzostwach Europy, które w dniach 14 czerwca - 14 lipca 2024 roku będą rozgrywane w dziesięciu miastach w Niemczech.

UEFA poinformowała w artykule na swojej stronie internetowej, jakie nagrody pieniężne mogą otrzymać dane reprezentacje. Sam udział w turnieju gwarantuje nagrodę w wysokości 9,25 mln euro (ponad 40 mln złotych), a około 25 proc. tej kwoty ma trafić do piłkarzy (ponad 10 mln złotych). Bardzo podobną kwotę polscy piłkarze dostali za awans na mistrzostwa świata w Katarze. Łączna kwota do podziału to 331 mln euro, a maksymalna kwota, jaka może wpłynąć do jednej reprezentacji, to 28,25 mln euro (ponad 122 mln złotych).

Wygrana w fazie grupowej to premia dla danego zespołu w wysokości 1 mln euro, natomiast za remis można otrzymać 500 tys. euro. Awans do 1/8 finału, a także ćwierćfinału i półfinału jest nagradzany odpowiednio kwotą w wysokości 1,5, 2,5 i 4 mln euro. Finalista otrzyma 5 mln euro, natomiast mistrz Europy zainkasuje dodatkowe 8 mln euro.