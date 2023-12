UEFA nie chce Probierza. Już się szykował, a tu taki zwrot akcji

Reprezentacja Polski zagrała katastrofalne eliminacje do Euro 2024 i zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi, ale wciąż może się uratować. W marcu Polacy zagrają w barażach, gdzie najpierw zmierzą się z Estonią, a jeżeli wygrają ten mecz, to o udział w turnieju zagrają ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia.

Losowanie Euro 2024. Michała Probierza zabraknie w polskiej delegacji. Decyzja UEFA

Mimo że wciąż nie znamy wszystkich uczestników fazy grupowej, to już w sobotę 2 grudnia odbędzie się losowanie turnieju finałowego. Zwycięzcy "polskiej" ścieżki barażowej będą losowani z czwartego koszyka. To oznacza, że Polacy nawet w przypadku wywalczenia awansu mogą trafić do grupy śmierci. Oczywiście w obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby Biało-Czerwoni mieli na turnieju pokazać się z dobrej strony nawet przy najlepszych możliwych rywalach.

PZPN na ceremonię UEFA wyśle swoją delegację. Znajdą się w niej prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski i odpowiedzialny za logistykę Łukasz Gawrjołek. Zabraknie wśród nich Michała Probierza. To niespodzianka, bo selekcjoner wcześniej zapowiadał, że chce się wybrać do Hamburga.

Jak ustalił "Fakt", przyczyna jest bardzo prosta. Szkoleniowiec... nie został zaproszony przez UEFA. "Biuro prasowe PZPN przekazało 'Faktowi', że UEFA zaprosiła ostatecznie na losowanie w Hamburgu wyłącznie selekcjonerów 21 reprezentacji, które już mają pewny udział w przyszłorocznym turnieju" - czytamy.

Zamiast do Hamburga Michał Probierz pojedzie na konferencję szkoleniową "Lech Conference" organizowaną przez Lecha Poznań. Losowanie fazy grupowej Euro 2024 zaplanowane jest na sobotę 2 grudnia o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.