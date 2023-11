Boniek postanowił zażartować z Probierza. "Jest takie stare powiedzenie"

Michał Probierz jak na razie nie przegrał jeszcze żadnego meczu w roli selekcjonera reprezentacji Polski. To nie wystarczyło do tego, aby wywalczyć bezpośredni awans na Euro 2024. Widać jednak, że szkoleniowiec pracuje intensywnie, a też w przeciwieństwie do swoich poprzedników jest bardzo aktywny medialnie. Dostrzegł to Zbigniew Boniek, który pozwolił sobie nawet na żarty z Probierza.

