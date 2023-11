Jest najnowszy ranking FIFA! Fatalne wieści dla Polski. Koszmar

Reprezentacja Polski spisała się fatalnie w 2023 roku. Rozegrała 10 spotkań, odnosząc zaledwie pięć zwycięstw. Dwa spotkania zakończyła remisem i aż trzy porażką. Najbardziej bolesne były wpadki w eliminacjach mistrzostw Europy - 2:3 z Mołdawią oraz 0:2 z Albanią. Co gorsza, Biało-Czerwoni nie wywalczyli bezpośredniego awansu na Euro 2024, choć w zgodnej opinii wszystkich, mieli bardzo łatwą grupę. Ostatnich nadziei pozbawił ich remis w listopadowym starciu z Czechami (1:1). Jedyny plus jest taki, że za ten mecz Polacy zdobyli kolejne punkty do rankingu FIFA.

Jest najnowszy ranking FIFA. Polska bez zmian. Niestety

W czwartek 30 listopada FIFA opublikowała zaktualizowany ranking. Za mecz z Czechami Biało-Czerwoni zdobyli zaledwie 0,96 punktu. To finalnie nie przełożyło się na poprawę sytuacji w rankingu. Podobnie, jak październik, tak i listopad Polska zakończy na 31. lokacie.

To najgorsze miejsce od marca 2016 roku, kiedy kadrę prowadził Adam Nawałka. Wówczas także zajmowała tę pozycję, ale w kolejnym miesiącach zaliczyła zdecydowany progres. Już w 2017 roku znajdowała się na 5. lokacie, najlepszej w historii.

Do sporych roszad doszło za to w czołówce zestawienia. Choć Argentyna i Francja wciąż pozostają na dwóch pierwszych miejscach, to zmiana zaszła na trzecim miejscu. Zepchnięta z podsium została Brazylia. W jej miejsce wskoczyła natomiast reprezentacja Anglii. To jednak nie koniec złych wieści dla drużyny z Ameryki Południowej. Wyprzedziła ją bowiem jeszcze Belgia i ostatecznie "Canarinhos" listopad zakończą na 5. lokacie.

Za plecami Brazylii znajduje się Holandia, która awansowała o jedną pozycję. Tym samym zepchnęła na siódme miejsce Portugalię. Lokaty pozostałych zespołów w TOP 10 są identyczne, jak w październiku.

Dla Polski ważna wydaje się też pozycja Estonii, Walii oraz Finlandii, a więc potencjalnych rywali w marcowych barażach. Pierwsza z drużyn zajmuje 122. miejsce, a więc zanotowała spadek aż o cztery pozycje w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyżej od Polaków w rankingu znajduje się Walia, która jest na 29. miejscu. Awans zaliczyła Finlandia - 59. lokata.

Ranking FIFA (stan na 30 listopada 2023 roku):

1. Argentyna - 1855,2 pkt (-6,09)

2. Francja - 1845,44 pkt (-7,67)

3. Anglia (+1) - 1800,05 pkt (-7,83)

4. Belgia (+1) - 1798,46 pkt (+4,75)

5. Brazylia (-2) - 1784,09 pkt (-28,11)

6. Holandia (+1) - 1745,48 pkt (+6,22)

7. Portugalia (-1) - 1745,05 pkt (+5,22)

8. Hiszpania - 1732,64 pkt (+6,67)

9. Włochy - 1718,82 pkt (+1,01)

10. Chorwacja - 1717,57 pkt (+5,69)

...

29. Walia (-1) - 1521,88 pkt (-6,81)

30. Algieria (+3) - 1520,26 pkt (+7,36)

31. Polska - 1520,24 pkt (+0,96)

32. Ekwador (+4) - 1519,2 pkt (+10,89)

...

59. Finlandia (+3) - 1401,31 pkt (+12,85)

...

122. Estonia (-4) - 1149, 7 (-9,63).

Teraz przed reprezentacją Polski przygotowania do baraży o Euro 2024. W pierwszym meczu zmierzy się z Estonią. Spotkanie zaplanowano na 21 marca. W przypadku awansu zagra w finale, a jej rywalem będzie zwycięzca z pary Walia - Finlandia. Ten mecz odbędzie się 26 marca.