Nie żyje 21-letni kibic. Został śmiertelnie postrzelony

We wtorek 21, listopada kibice Komorów pojechali na obiekt Stade de Moroni, aby wspierać swoją drużynę w starciu z Ghaną. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu, kiedy fani stali przed stadionem i próbowali dostać się na mecz eliminacji mistrzostw świata. doszło do tragicznej sytuacji z udziałem kibiców i miejscowej policji. Do tragedii doprowadziła próba sforsowania bram stadionu przez fanów - poinformował portal news18.com. Policjanci nie potrafili poradzić sobie z opanowanie chaosu i wyciągnęła broń palną.

Policja oddała strzały z broni palnej w kierunku kibiców. Nie żyje jeden z nich

Z relacji świadków wynika, że służby mundurowe użyli jej przynajmniej kilkukrotnie, raniąc siedem osób. Niestety, jedna z nich po kilku dniach zmarła. Jak podaje AFP, 21-letni kibic Komorów, Fahad Moindze, został trafiony w czoło "przypadkowym strzałem". - Wypadek spowodowany był przypadkowym użyciem broni, ale wszystko to wynikało z paniki związanej z ruchem tłumu, który za wszelką cenę chciał dostać się na stadion - powiedział rzecznik rządu Houmed Msaidie.

Tłumaczenia rzecznika rządu oburzyły tamtejsze społeczeństwo. - Błędy policji nie mogą pozostać bezkarne - napisał na Facebooku Djamal El-Dine Bacar. - Kolejna ofiara niekompetencji i pokazu nieludzkości - dodała Nadia Tourqui, która pracuje dla grupy społeczeństwa obywatelskiego.

Pomocy udzielili mu lekarze. Następnie młody mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Tanzanii, gdzie walczył o życie. We wtorek, 28 listopada okazało się jednak, że lekarze nie dali rady uratować jego życia. - Bardzo cierpię. Nie ma słów, które pozwoliłyby mi opisać, co czuję. Mój siostrzeniec nie żyje - przekazała Sitti Ahamada, ciocia zmarłego mężczyzny, cytowana przez sportnewsafrica.com.

Jak podaje news18.com, MSW ma zwołać konferencję prasową w tej sprawie.

Mimo tragedii mecz nie został jednak przerwany. Komory wygrały 1:0 z Ghaną po golu Myziane Maolida. Po dwóch kolejkach Komory mają komplet punktów na koncie i zajmują pierwsze miejsce w grupie I eliminacji mistrzostw świata. Z kolei Ghana ma trzy "oczka" i plasuje się na trzeciej pozycji.