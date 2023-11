Reprezentantom Polski przejdzie koło nosa ogromna kasa? Ośmiocyfrowa kwota

Za polską kadrą koszmarne eliminacje do Euro 2024. Wszystko zaczęło się jeszcze za kadencji Fernando Santosa od wyjazdowej porażki z Czechami (3:1), a zakończyło remisem, już za Michała Probierza, z tym samym zespołem. Niestety za Polakami nie przemawiały nie tylko wyniki, ale też styl. Jeśli do wiosny nic się nie zmieni, o awans po barażach również może być ciężko.

Robert Lewandowski i spółka zawalczą o wielkie pieniądze. PZPN może otrzymać miliony

Polscy piłkarze mają jednak o co grać. Już za samo uczestnictwo w fazie grupowej Euro każda z 24 drużyn grających w turnieju otrzyma 9,25 miliona euro (ok. 40 mln zł). Oczywiście cała kwota nie trafi do kieszeni piłkarzy, ale zwyczajowo dostawali oni premie za awans na duży turniej.

Dalszy zarobek będzie już zależał od wyników na turnieju głównym. Za każde zwycięstwo w grupie można otrzymać 1,25 mln euro (6,4 mln zł), a za remis 750 tysięcy euro (3,2 mln zł). Awans do fazy pucharowej oznacza kolejne 2 miliony euro (8,7 mln zł) do budżetu federacji.

Za awans do ćwierćfinału uczestnicy wzbogacą się o kolejne 3,25 mln euro (ok. 14 mln zł). Z kolei za udział w półfinale czeka 5 mln euro (ok. 22 mln zł). W przypadku zwycięstwa w turnieju mistrzów czeka premia 10 milionów euro, czyli około 43 miliony złotych. Z kolei wicemistrzowie Starego Kontynentu zainkasują 7 mln euro (ok. 30 mln zł).

Premie podczas Euro 2024:

uczestnictwo w fazie grupowej - 9,25 mln euro (ok. 40 mln zł)

- 9,25 mln euro (ok. 40 mln zł) zwycięstwo w fazie grupowej - 1,25 mln euro (ok. 6,4 mln zł)

- 1,25 mln euro (ok. 6,4 mln zł) remis w fazie grupowej - 750 tys zł (ok. 3,2 mln zł)

- 750 tys zł (ok. 3,2 mln zł) wyjście z grupy - 2 mln euro (ok. 8,7 mln zł)

- 2 mln euro (ok. 8,7 mln zł) awans do ćwierćfinału - 3,25 mln euro (ok. 14 mln zł)

- 3,25 mln euro (ok. 14 mln zł) awans do półfinału - 5 mln euro (ok. 22 mln zł)

- 5 mln euro (ok. 22 mln zł) awans do finału - 7 mln euro (ok. 30 mln zł)

- 7 mln euro (ok. 30 mln zł) mistrzostwo Europy - 10 mln euro (ok. 43 mln zł)

Zanim jednak będzie można rozmawiać o pieniądzach, Polaków czekają ważne mecze barażowe. 21 marca 2024 roku na Stadionie Narodowym zmierzą się z Estonią, a w przypadku wygranej pięć dni później zagrają na wyjeździe z Walią bądź Finlandią. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji.