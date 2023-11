Boniek powiedział to wprost o PZPN. "Zranionego lwa dobiją nawet hieny"

Od dłuższego czasu trudno znaleźć miesiąc, w którym nie doszłoby do wizerunkowej wpadki Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ostatnim czasie objawiło się to w postaci pozwu, który otrzymał dziennikarz Piotr Żelazny za tweeta z września bieżącego roku o następującej treści: "Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą teraz wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy?". Żelazny zapowiedział, że nie zamierza przepraszać za tweeta i szykuje się na proces.

Zbigniew Boniek skomentował pozew wysłany do dziennikarza. "Nikt by się nie zastanawiał"

Były prezes często lubi i zabiera głos w sprawach dotyczących polskiej piłki oraz związanych z nią afer. Tak było i w przypadku pozwu do Piotra Żelaznego, do którego Zbigniew Boniek odniósł się na kanale Prawda Futbolu w rozmowie z Romanem Kołtoniem.

- Doszliśmy do takiego momentu, że każdy dziennikarz może w tej chwili powiedzieć o PZPN, co chce, jak chce i nikt nigdy nie powie, że rację ma PZPN. To jest niebezpieczne. Doszliśmy do tego, że każdy coś może powiedzieć na związek. Oczywiście, Polski Związek Piłki Nożnej powinien się sam bronić, bo jest potężną organizacją z ogromnym budżetem. Mnie ten wpis Piotra Żelaznego umknął w ogóle uwadze. Jakby PZPN nie spłodził tego listu, to nikt by się nad tym nie zastanawiał - stwierdził Boniek.

Odniósł się także do samego alkoholu, który kojarzy się z obecnymi władzami PZPN. - Ludzie inteligentni mogą wszystko i umieją z tego korzystać. Dzisiaj PZPN jest słaby pod względem wizerunkowym. Wszyscy go atakują. Zranionego lwa potrafią dobić nawet hieny. Związek powinien zrobić reset, zastanowić jak się komunikować ze światem. Czasami się zastanawiam, kto tam jest za to odpowiedzialny - dodawał.

Boniek skomentował zachowanie wiceprezesa PZPN-u. "Przyniósł pecha"

Legendarny piłkarz polskiej kadry został zapytany o kwestię wiceprezesa PZPN-u Henryka Kuli, który w autokarze z reprezentacją Polski wybrał się na ostatni mecz z Czechami. - Nie można nikomu tego zabronić, ale wydaje mi się, że z ramienia PZPN do takich rzeczy oddelegowany był Radosław Michalski.

- Wydaje mi się, że na kolację, do hotelu pójść może każdy członek związku. Natomiast w takiej kwestii, że pojechał, przespał się, był z zawodnikami, to można powiedzieć, że przyniósł pecha. To pokazuje pewną tendencję, że prezes Kula też chciałby coś więcej zrobić. Jest taka troszeczkę samowola i przydałoby się trochę więcej dyscypliny - analizował Boniek. Gdybał, że w ten sposób Henryk Kula może chcieć budować grunt pod kolejne wybory na prezesa PZPN-u.