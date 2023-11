Michał Probierz od 20 września prowadzi reprezentację Polski. Zastąpił on na tym stanowisku Fernando Santosa, który "zawalił" nam eliminacje do Euro. Biało-Czerwoni o awans na turniej powalczą w wiosennych barażach.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Mateusz Łęgowski szczerze o Michale Probierzu. "Dużo"

Piłkarze bardzo chwalą sobie współpracę z Michałem Probierzem. Niedawno Matty Cash wyjawił, że bardzo dobrze współpracuje mu się z nowym selekcjonerem. - Michał Probierz daje zespołowi równowagę i pozwala zbudować odpowiednie struktury - przyznał zawodnik Aston Villi. Kolejnym graczem chwalącym Probierza jest Mateusz Łęgowski.

- Ja na przykład nie zamieniłem słowa z trenerem Santosem. Trener mniej rozmawiał, ale też każdy funkcjonuje zupełnie inaczej. Trener Probierz jest otwarty na nas, chce pomagać zawodnikom. Ja też jestem osobą, która lubi dużo mówić. Kiedy przyjeżdżam na kadrę, kontakt ze strony selekcjonera jest dla mnie ważny - przyznał zawodnik Salernitany w rozmowie z TVP Sport.

Piłkarz podkreślił, że Michał Probierz jest otwarty także na media. - Ponownie nagrywane są vlogi, a poza boiskiem trener dba o relacje z zawodnikami. Dużo z nami rozmawia. Na boisku zespół zyskuje pod względem mentalnym i łapie sporo pewności siebie. To widać podczas treningów i powoli będzie coraz lepiej również w meczach - ocenił.

Pomocnik podsumował także ostatnie zgrupowanie. - Cieszę się z powołania do pierwszej reprezentacji, bo to zawsze duże wyróżnienie i coś, do czego się dąży. Chciałbym trafić tam na stałe. Nie dostałem minut od trenera Probierza i przyjechałem na zgrupowanie U21. Jestem zadowolony z minut w meczu z Niemcami. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie - przyznał.

Reprezentacja Polski wiosną 2024 roku zagra w barażach. 21 marca odbędzie się mecz z Estonią. Potencjalny finał Biało-Czerwoni rozegrają pięć dni później.