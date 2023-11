Probierz kontra Papszun. Selekcjoner zdradza kulisy rywalizacji

Jeszcze kilka tygodni temu w Polsce toczyła się wielka dyskusja: Marek Papszun czy Michał Probierz? Kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Ostatecznie PZPN postawił na Probierza, a ten, póki co nie przegrał żadnego spotkania z kadrą. Teraz ujawnił szczegóły rywalizacji z byłym trenerem Rakowa o to stanowisko. Jak się okazuje, obaj panowie podchodzą do sprawy ze spokojem.

3 Screen Canal Plus Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl