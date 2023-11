Cash zaczął słodzić Probierzowi. Takie słowa to policzek dla Santosa [WIDEO]

Matty Cash nie zagrał w ostatnich meczach reprezentacji Polski z Czechami i Łotwą. W ostatniej chwili ze zgrupowania wykluczył go drobny uraz barku. Na szczęście już wrócił na boisku i spędził na murawie 45 minut w niedzielnym meczu z Aston Villi z Tottenhamem (2:1). Teraz będzie ponownie próbował przekonać do siebie trenera Michała Probierza. Już zdążył wypowiedzieć pod jego adresem kilka ciepłych słów.

Matty Cash chwali Probierza i uderza w Santosa. "Nie były wystarczająco dobre"

Wywiad z obrońcą reprezentacji Polski przeprowadzili dziennikarze Viaplay. W niedzielę opublikowali na portalu X zajawkę. Była w niej mowa m.in. o zakończonych niedawno eliminacjach do Euro 2024. - Mieliśmy sporo pecha. Teraz musimy skupić się na barażach, a do tego jeszcze sporo czasu. Będziemy robić, co możemy, żeby zakwalifikować się na Euro. Wierzymy w siebie i czujemy, że mamy wsparcie. Ostatnie mecze są już za nami i nie ma sensu o nich rozmawiać. Wyszło, jak wyszło - podsumował 26-latek.

Choć za kadencji Michała Probierza Cach zagrał tylko 58 minut z Wyspami Owczymi, a na drugim zgrupowaniu w ogóle się nie pojawił, już wyrobił sobie zdanie o trenerze. Przy okazji wbił szpilę w jego poprzednika Fernando Santosa. - Teraz mamy odpowiedniego trenera. Forma za poprzedniego selekcjonera była daleka od oczekiwanej. Sposób gry i taktyka nie były wystarczająco dobre. Michał Probierz daje zespołowi równowagę i pozwala zbudować odpowiednie struktury. Nowa rzeczywistość dodaje nam motywacji i przybliża do awansu - zauważył.

Matty Cash już myśli o barażach. Złożył deklarację. "Zrobimy co w naszej mocy"

Probierzowi również nie udało się wprowadzić Polaków na Euro 2024 poprzez zmagania w grupie E eliminacji. Cash darzy go jednak sporym zaufaniem i liczy, że wspólnie uda się wywalczyć awans w barażach. - Trener potrzebuje czasu. Ile miał do tej pory spotkań? Cztery. Praca selekcjoner jest trudna. Piłkarze na co dzień są w swoich klubach i masz tylko 10 dni z drużyną. Zbudowanie struktur wymaga czasu - tłumaczył. - Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed nami ważne mecze i musimy się zakwalifikować. Zrobimy co w naszej mocy, aby się przygotować. Pierwszy mecz barażowy będzie absolutnie kluczowy - zakończył.

Półfinał barażów odbędzie się 21 marca. Polska na własnym stadionie podejmie reprezentację Estonii. Jeśli zwycięży, w finale zmierzy się na wyjeździe z Walią lub Finlandia. Decydujący mecz planowany jest na 26 marca.