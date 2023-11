Michał Probierz broni Lewandowskiego. "Ważne, by kadra i Barcelona mu pomagały"

To był najgorszy rok Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski od dawna. Napastnik FC Barcelony strzelił w nim dla kadry zaledwie cztery gole i to drużynom, którym daleko do potentatów. Lewandowski zaliczył dwa trafienia w meczu z Wyspami Owczymi, jedno z Mołdawią oraz jedno w ostatnim meczu reprezentacji Polski w 2023 roku - towarzyskim z Litwą.

Michał Probierz broni Roberta Lewandowskiego. "Ważne, by kadra i Barcelona mu pomagały"

Lewandowski ma też problemy z formą w FC Barcelonie. Selekcjoner Michał Probierz w wywiadzie ze Sport.pl ponownie bronił kapitana kadry i nie ukrywał, że liczy na jego powrót do najwyższej formy poprzez dobrą grę w klubie.

- Wielokrotnie mówiłem, że Robert często wprowadzał kadrę na wielkie imprezy. Teraz ta kadra powinna mu się odwdzięczyć i mu pomóc. Tak było z Łotwą, gdy zdobył bramkę po pięknej asyście Nicoli Zalewskiego. On będzie zdobywał bramki. Z naszej perspektywy również ważne jest, żeby w taki sam sposób "pomagała" mu też Barcelona. Gdy będzie grała dobrze, Robert tylko na tym skorzysta. To będzie bardzo istotne w kontekście przygotowań do marcowych baraży - zaznaczał Michał Probierz.

Pełną wypowiedź selekcjonera nt. Roberta Lewandowskiego można obejrzeć poniżej.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

W ostatnich meczach reprezentacja Polski grała dwójką napastników, ale Michał Probierz nie wyklucza też wariantu z Lewandowskim w ataku i dwiema "10" w osobach Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. - To zależy też od przeciwnika, grali już przecież we dwójkę - przypomniał selekcjoner reprezentacji Polski.

- Różnych próbowaliśmy ustawień. Na pewno musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które będziemy stosować w najbliższych meczach. Obserwujemy też Jakuba Modera, który wraca po ciężkiej kontuzji. Sebastian Mila jest z nim w regularnym kontakcie. Zobaczymy, jak będzie przebiegał jego powrót do gry. Być może zdrowy przed marcowymi meczami będzie Paweł Dawidowicz. Być może wtedy poukładamy ten zespół tak, jak chcemy - zakończył Probierz.

Pełen wywiad z Michałem Probierzem dostępny jest pod tym poniższym linkiem.