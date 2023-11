Zapytaliśmy Michała Probierza, kto powinien być liderem kadry. Padła zaskakująca odpowiedź

Za reprezentacją Polski bardzo kiepski rok 2023, w którym Biało-Czerwoni nie awansowali na Euro 2024, mimo że wydawało się po losowaniu, że z tak słabej grupy nie da się nie wywalczyć awansu. Z tego jednak cieszą się Czesi i Albańczycy, a Biało-Czerwoni będą musieli grać w barażach.

REKLAMA

Michał Probierz mówi, kto powinien być liderem reprezentacji Polski. Zaskakujące słowa. Ocenia też Roberta Lewandowskiego

W opinii publicznej powtarza się stwierdzenie, że reprezentacji Polski brakuje liderów na boisku oraz w szatni. Krytykuje się przez to m.in. kapitana Roberta Lewandowskiego. W rozmowie ze Sport.pl selekcjoner bronił pod tym względem zarówno zespół, jak i Lewandowskiego,.

- Utarło się, że jak zespół jest w kryzysie, to nie ma w nim liderów. Liderem często jest drużyna. Za nami pierwsze zgrupowanie, na którym był z nami Robert i muszę powiedzieć, że był takim zawodnikiem, który pomagał młodzieży - mówił Michał Probierz, zaznaczając też, że atmosferę w zespole ocenia pozytywnie. Pełną wypowiedź Probierza można obejrzeć na poniższym wideo.

Zobacz wideo Reprezentacji Polski brakuje liderów. Probierz komentuje: Robert w tym pomagał

Selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał, że w drużynie nie brakuje sportowej złości po nieudanych eliminacjach.

- Wiadomo, że jest rozczarowanie i złość, po tym jak nie skorzystaliśmy z szansy, którą mieliśmy. Jednak mamy jeszcze koło ratunkowe w postaci baraży i trzeba z niego skorzystać - mówił Probierz.

Co czuje z kolei sam selekcjoner? - Przede wszystkim niedosyt, bo mieliśmy wszystko w swoich rękach. Zabrakło nam wygranego meczu z Mołdawią, bo to by też zmieniło postrzeganie tej drużyny i atmosferę przed Czechami. Sport jednak taki jest, trzeba umieć to przetrawić, odpowiednio się przygotować. Gdybyśmy przeszli baraże, byłoby to też przygotowaniem pod mistrzostwa Europy - zakończył Michał Probierz.

Pełen wywiad z Michałem Probierzem dostępny jest pod tym poniższym linkiem.