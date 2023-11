Zapytaliśmy Probierza o jego słowa sprzed pięciu lat. Ale się uśmiał! "To prawda"

- Haha, to akurat prawda. Widocznie tylko krowa nie zmienia zdania - mówił selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, gdy zapytaliśmy go o jego słowa z 2018 roku, gdy deklarował on wprost, że nie interesuje go rola selekcjonera. Probierz w rozmowie ze Sport.pl nie ukrywał też, że trudno przyszło mu opuszczenie kadry U-21 na rzecz seniorskiej reprezentacji Polski.

Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl