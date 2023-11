Szwedzi chcą sprzątnąć Polsce talent sprzed nosa. To piłkarz Legii

17-letni Viktor Karolak legitymuje się podwójnym obywatelskim - polskim i szwedzkim. To właśnie w szwedzkim IF Brommapojkarna stawiał pierwsze piłkarskie kroki, reprezentując ten klub do 2022 roku. Od sezonu 2022/2023 obrońca gra w Legii Warszawa, w której to barwach występuje na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów.

Piłkarz Legii Warszawa powołany do młodzieżowej kadry Szwecji

Fakt podwójnego obywatelstwa Viktora Karolaka postanowili jako pierwsi wykorzystać Szwedzi. Piłkarz jeszcze nie reprezentował młodzieżowych reprezentacji Polski bądź Szwecji, a teraz będzie miał ku temu okazję. Skandynawowie powołali obrońcę do kadry U-18 na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 3 grudnia w Bosön.

Powołanie do młodzieżowej reprezentacji nie oznacza oczywiście, że Karolak nie będzie mógł w przyszłości reprezentować biało-czerwonych barw. Taką szansę straci, jeśli wystąpi w dorosłej kadrze Szwecji w meczu o punkty. Do tego czasu może być testowany w młodzieżowych kadrach tego kraju, jak i również Polski, jeśli zostanie zauważony przez rodzimych szkoleniowców.

A jak w tym sezonie spisuje się Viktora Karolak? W 12 występach dla Legii Warszawa w CLJ strzelił jedną bramkę. W sumie wystąpił w 17 meczach młodzieżowego zespołu stołecznego klubu.