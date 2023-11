Mołdawianin był w szoku, gdy zobaczył jak gra reprezentacja Polski. Ale podsumowanie

Zaledwie 11 punktów i tylko trzecie miejsce w grupie z Mołdawią, Wyspami Owczymi, Albanią i Czechami sprawiły, że reprezentacja Polski o udział w mistrzostwach Europy powalczyć będzie musiała w barażach. Najpierw 21 marca kadra w półfinale zmierzy się z Estonią, a w przypadku zwycięstwa o Euro 2024 pięć dni później zagra ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia.

W trakcie eliminacji najbardziej bolesne dla Polaków były starcia z Mołdawią. Najpierw 20 czerwca, jeszcze za kadencji Fernando Santosa, nasi piłkarze skompromitowali się, przegrywając w Kiszyniowie 2:3. Do blamażu doszło szczególnie w drugiej połowie, podczas której oszołomieni kadrowicze stracili trzy bramki.

Nie wiele lepiej było w drugim meczu, który rozegrano na Stadionie Narodowym. Mołdawianie objęli prowadzenie już w 26 minucie, a remis 1:1 dla Polaków na początku drugiej połowy uratował Karol Świderski. Wtedy zespół prowadzony przez Probierza miał wszystko we własnych rękach. Wystarczyło wygrać domowe mecze z Mołdawią i Czechami, aby bezpośrednio awansować na mistrzostwa Europy. Tak się jednak nie stało.

W wywiadzie dla "Faktu" o dyspozycji naszej reprezentacji wypowiedział się Ilie Cebanu, który ma na koncie 31 występów w mołdawskiej bramce. 36-latek zapytany o postawę Polaków udzielił bardzo bolesnej dla nas odpowiedzi. - Słabo, bardzo słabo. Polska kadra też przechodzi zmianę pokoleniową. Byłem jednak mocno zaskoczony tym, jak słabo wasza drużyna wyglądała pod względem piłkarskim. Samo bieganie i "rąbanie" to nie jest poziom reprezentacji Polski. Zwłaszcza że macie wielu zawodników, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę - przyznał Cebanu.

Cebanu w latach 2007-2010 występował w zespole Wisły Kraków, o czym również wspomniał w rozmowie z "Faktem". - Pamiętam, że podpisałem kontrakt z Wisłą na zgrupowaniu w Austrii, a potem wróciliśmy do Krakowa i graliśmy sparing przeciwko Widzewowi Łódź z Probierzem na ławce. To był dla mnie pierwszy mecz na stadionie przy Reymonta. Dlatego trener Probierz dobrze zapadł mi w pamięć. Mecz Mołdawii na Narodowym oglądałem w telewizji, zwróciłem jednak uwagę na to, że przy linii biegał tyle samo, co zawodnicy z pola - powiedział były golkiper, nawiązując do czasów, kiedy Michał Probierz był trenerem Widzewa Łódź (2006-2007).

Ilie Cebanu zawiesił buty na kołku w październiku 2017 roku. Jego ostatnim klubem był mołdawski zespół Zimbru Kiszyniów.