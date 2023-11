Mocny apel Adama Nawałki. "Nie wolno tego zmarnować"

Reprezentacja Polski "rozpieściła" nas wynikami odnoszonymi w ubiegłym roku. I choć przegrywała starcia z mocniejszymi rywalami m.in. Holandią, Belgią czy Francją, to pewnie wygrywała z niżej notowanymi drużynami. Kiedy po zakończeniu udanych dla naszej kadry MŚ w Katarze, Fernando Santos zastąpił na stanowisku selekcjonera Czesława Michniewicza, rozpoczęła się katastrofa. Kompromitujące porażki z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią nie dość, że mocno skomplikowały kwestie awansu na Euro 2024, to sprawiły też, że po zaledwie 232 dniach Portugalczyk pożegnał się ze stanowiskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Wasick z minimum na Igrzyska w Paryżu! "Rozpiera mnie duma"

Adam Nawałka zaapelował do piłkarzy reprezentacji Polski. "Nie można tego zmarnować"

20 września nowym selekcjonerem kadry został Michał Probierz, ale nie był w stanie uratować eliminacji. Dzięki wynikom odniesionym w Lidze Narodów wciąż mamy szanse na awans na Euro 2024, ale musimy wygrać baraże, w których zmierzymy się najpierw z Estonią, a następnie ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Na temat sytuacji naszej kadry wypowiedział się były selekcjoner Adam Nawałka.

- Zawsze patrzę pozytywnie i widzę szklankę do połowy pełną. Fakt, że straciliśmy szansę awansu z grupy, jest już historią. Teraz podstawowym zadaniem trenera i sztabu jest dokładana analiza tego, co wydarzyło się w ostatnim okresie: mam na myśli materiał szkoleniowy zgromadzony od października. Dokładna ocena i wyciągnięcie właściwych wniosków będą kluczowe - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Jestem zdania, że posiadamy potencjał do tego, by pojechać na ME. Musimy go tylko wykorzystać. Znowu fortuna się do nas uśmiechnęła. Mogliśmy trafić na Ukrainę, nie mówiąc już o Chorwacji czy Włochach. Rzut karny, który należał się Ukrainie w meczu z Włochami, zmieniłby ciąg zdarzeń, dlatego doceńmy to, co mamy. Grupa eliminacyjna, w której rywalizowaliśmy, była dla nas nagrodą za lata ciężkiej pracy, które włożyliśmy w budowanie jakości reprezentacji. Nie wolno tego teraz zmarnować - kontynuował.

Nawałka podkreśla, że spotkanie z Estonią będzie dobrą okazją, aby przetestować nowe rozwiązania. Pod żadnym pozorem nie można jednak zlekceważyć rywala. - Nie dopuszczam nawet myśli, że można w jakiś sposób zlekceważyć Estonię. Należy skupić się na pracy. Wszystko to, co dookoła, schodzi na drugi plan. Walia i Finlandia to bardzo dobre zespoły, nie będzie łatwo, dlatego tak ważny jest perfekcyjny plan i wdrożenie go - podsumował.