Wszystko jasne! Żałosny wynik na meczu Polska - Łotwa. Rekord był o włos

Biało-Czerwoni nie stracili jeszcze szans na awans do mistrzostw Europy. Dzięki wynikom z Ligi Narodów wystartują w marcowych barażach. W nich zmierzą się z Estonią, a jeśli pokonają tego rywala, to w finale baraży zagrają na wyjeździe z Walią lub Finlandią.

Polska wygrała z Łotwą. Tragiczna frekwencja. Tak źle nie było od lat

Na razie jednak Polacy są poza turniejem i mają za sobą bardzo słabe eliminacje. Wygrali w nich tylko z Wyspami Owczymi (2:0 i 2:0) oraz Albanią (1:0). W decydującym o awansie meczu z Czechami, który musieli wygrać, udało się jedynie zremisować 1:1. Nic dziwnego, że sparing z Łotwą nie przyciągnął zbyt wielu kibiców. I to nawet mimo tego, że reprezentacja Polski wyszła na ten mecz bardzo mocnym składem, który selekcjoner zdradził dzień wcześniej.

Zdjęcia pokazujące frekwencję były przygnębiające, czym doskonale dopasowały się do atmosfery wokół kadry. Wydawało się, że kibiców na Stadionie Narodowym zjawiło się naprawdę mało. To wrażenie potwierdził PZPN, który przyznał, że na trybunach było zaledwie 31 000 widzów.

Tym samym mecz towarzyski z Łotwą jest drugim w historii z najgorszą frekwencją na Stadionie Narodowym. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje starcie z Gibraltarem z eliminacji Euro 2016. Wtedy wygraną 8:1 oglądało 27 763 kibiców.

Jednak wówczas ogólne nastroje wokół reprezentacji były dużo lepsze, a niska frekwencja wynikała głównie z klasy rywala, słabego terminu i dość wysokich cen. Biało-Czerwoni byli wtedy o krok od awansu na Euro 2016, który ostatecznie wywalczyli miesiąc później, w październiku 2015 roku, gdy zremisowali ze Szkocją (2:2) i wygrali z Irlandią (2:1), co ostatecznie dało im drugie miejsce w grupie. Na turnieju finałowym doszli do ćwierćfinału, który do teraz pozostaje największym sukcesem kadry w XXI wieku.