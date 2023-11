Boniek lekceważy rywala Polaków po losowaniu baraży. "Trudno uznać"

- Nikogo nie bronię, brak awansu z tej grupy to piłkarska kompromitacja. W barażach spotkamy się z drużynami jeszcze gorszymi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja chciałbym widzieć Polskę na Euro 2024. Nic więcej. Proste marzenie byłego reprezentanta - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek po zakończeniu eliminacji do mistrzostw Europy, w których reprezentacja Polski zdobyła zaledwie 11 punktów w ośmiu meczach, zajmując trzecie miejsce w grupie za Albanią oraz Czechami. To oznaczało, że nie uzyskała bezpośredniego awansu na turniej.

Boniek ocenił losowanie baraży. Lekceważy rywala. "Trudno uznać za poważnego przeciwnika"

Podopieczni Michała Probierza wciąż mają szansę na wyjazd na Euro, które zostanie rozegrane za naszą zachodnią granicą. W marcu przyszłego roku czekają ich baraże. W czwartek poznali potencjalnych rywali. W pierwszym etapie zmierzą się u siebie z Estonią - spotkanie odbędzie się na stadionie narodowym - a w razie zwycięstwa zagrają na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Wówczas będzie to bezpośredni mecz w walce o wyjazd na mistrzostwa Europy.

Drogę reprezentacji Polski poprzez baraże skomentował Zbigniew Boniek. - Losowanie barażów nie jest złe, przy czym należy pamiętać, że myśmy dwa play-offy już grali i to na Stadionie Narodowym. Wystarczyło pokonać w nich choćby jedną bramką Mołdawię i Czechy, a bylibyśmy już na Euro 2024 - przypomina były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z Polsatem Sport. - Teraz mamy półtora play-offu, bo trudno Estonię uznać za w pełni poważnego przeciwnika, skoro w całych eliminacjach uciułała ledwie jeden punkt, a jej stosunek bramek to 2:22. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tej przeszkody nie pokonali - dodaje w swoim stylu.

- Natomiast ewentualny mecz finałowy z Walią na wyjeździe nie będzie łatwy, tym bardziej że ten rywal ma świeżo w pamięci, że po porażce z nami spadł do Dywizji B Ligi Narodów. Oczywiście lepszym dla nas wariantem byłoby grać finał barażu z Finlandią, która nam leży o wiele bardziej, ale bądźmy szczerzy, to nie ona jest faworytem półfinału z Walijczykami - podkreśla Zbigniew Boniek, którzy przypomniał zeszłoroczne konfrontacje biało-czerwonych z Wyspiarzami. Wówczas kadra pod wodzą Czesława Michniewicza wygrała oba spotkania - 2:1 u siebie oraz 1:0 na wyjeździe - ale zwłaszcza mecz w Cardiff był bardzo szczęśliwy dla naszej drużyny. Wówczas to Walia była stroną przeważającą, a kapitalny mecz w bramce rozegrał Wojciech Szczęsny.