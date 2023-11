Ostrzeżenie dla Polski po losowaniu baraży ME. "Twierdza"

Reprezentacja Polski o udział w przyszłorocznych mistrzostwach Europy będzie walczyć w barażach. Znamy już rywali drużyny Michała Probierza. Najpierw zmierzy się na własnym stadionie z Estonią. Zespół ten fatalnie spisał się w eliminacjach. Strzelił zaledwie dwa gole i zdobył jeden punkt. Wydaje się zatem, że Polacy nie powinni mieć większych problemów z awansem do finału. Dużo trudniej zapowiada się decydujące starcie.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Trener reprezentacji Walii zabrał głos po losowaniu baraży. Wskazał największy atut drużyny

W przypadku zwycięstwa z Estonią reprezentacja Polski o awans na mistrzostwa Europy powalczy na wyjeździe z wygranym spotkania Walia - Finlandia. Większe szanse daje się tej pierwszej drużynie. Selekcjoner Walijczyków Robert Page zabrał głos w sprawie rywalizacji w barażach i wskazał największy atut swojej drużyny. Polacy mają się czego obawiać.

- Damy z siebie wszystko. Nasze przygotowania do play-offów rozpoczynają się już teraz. Cieszę się, że potencjalny finał zagramy u siebie. To, co robią nasi kibice, jest niesamowite. Pomagają nam osiągać wyniki. To miejsce [stadion Cardiff City - przyp. red.] to twierdza. Chorwacja, Turcja, Austria, Ukraina. Spędziliśmy tu kilka świetnych wieczorów. Ogromna publiczność pomogła nam osiągnąć zwycięstwa - powiedział Page cytowany przez BBC.

Page ma sporo racji. Walia na własnym stadionie radzi sobie bardzo dobrze. Ostatnio pokonała między innymi Chorwację (2:1) i zremisowała z Turcją (1:1). Zdarzają jej się jednak również wpadki. W czerwcu przegrała 2:4 z Armenią w eliminacjach mistrzostw Europy. Ponadto w zeszłorocznej Lidze Narodów przed własną publicznością Walia została pokonana również przez reprezentację Polski. Prowadzona wówczas przez Czesława Michniewicza drużyna wygrała 1:0 po golu Karola Świderskiego.

Baraże o mistrzostwa Europy odbędą się w marcu. Spotkania półfinałowe zaplanowane są na 21 marca, a finały na 26 marca.