Adam Nawałka wyłożył karty na stół. Wymowne słowa o Probierzu

Eliminacje Euro 2024 zdecydowanie nie poszły po myśli polskich piłkarzy. Zaczęło się już w marcu, kiedy w kompromitującym stylu polegliśmy z Czechami (1:3). I choć w kolejnym starciu pokonaliśmy u siebie Albanię (1:0), to trzy miesiące później zostaliśmy upokorzeni przez reprezentację Mołdawii (2:3). Kolejne fatalne spotkania w naszym wykonaniu spowodowały, że z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos. Próbujący uratować sytuację Michał Probierz nie podołał jednak wyzwaniu, ponieważ zaledwie zremisowaliśmy mecze z Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1) i zaprzepaściliśmy szanse na bezpośredni awans na ME.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Adam Nawałka wypowiedział się na temat baraży Euro 2024. Pochwalił również Probierza

Mimo fatalnych eliminacji wciąż mamy jednak szanse na awans na ME, a wszystko dzięki barażom, w których zagramy dzięki dobrym wynikom odniesionym w Lidze Narodów. Wiemy już, że zagramy w nich z Estonią oraz ze zwycięzcą rywalizacji Walii z Finlandią. Piłkarscy eksperci nie mają wątpliwości, że po raz kolejny dopisało nam szczęście podczas losowania rywali. Zadowolenia nie ukrywa również były selekcjoner Adam Nawałka.

- Udział w ME jest niezwykle ważny dla całej polskiej piłki. Dlatego za wszelką cenę trzeba wygrać baraże, choćbyśmy mieli przepchnąć je kolanem. Pamiętajmy o tym, że sukces zawsze rodzi się w bólach. Tym bardziej wspierajmy trenera Probierza i reprezentację - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

- Selekcjoner na pewno wie, że najbliższe cztery miesiące trzeba poświęcić na przygotowanie strategii, pod tym względem musimy zrobić maksimum i to w każdym aspekcie. Mecz z Estonią jest niezwykle ważny, nie wolno lekceważyć tego rywala, ale będzie to świetna okazja, by zgrać drużynę, dopracować szczegóły, w kontekście finału barażu - dodał.

Michał Probierz objął stanowisko selekcjonera 20 września i zdążył już poprowadzić naszą kadrę w czterech spotkaniach, nie ponosząc w nich żadnej porażki. Nawałka uważa, że po nieudanych miesiącach pod wodzą Fernando Santosa nowy selekcjoner na nowo przywrócił piłkarzom chęć do gry.

- Przede wszystkim widać, że drużyna wreszcie zaczęła funkcjonować na odpowiednim poziomie. Pamiętajmy, że selekcjoner Probierz dopiero rozpoczął swą pracę. Najlepszym spoiwem zespołów są zwycięstwa, to one budują. Michał ma właściwe podejście do zawodników, widać, że do nich trafił, a to jest niezwykle istotne - podsumował.