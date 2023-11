Wyliczyli szanse Polaków na awans na ME. Zgroza

Reprezentacja Polski fatalnie zaprezentowała się w eliminacjach mistrzostw Europy. Zmagania zakończyła na trzecim miejscu w grupie i przez to nie awansowała bezpośrednio na przyszłoroczny turniej. Nadal ma jednak szansę na nim zagrać. Musi "tylko" przejść przez baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak wyglądają szanse Polaków na awans. Złe wieści

Wiemy już, z kim zmierzy się reprezentacja Polski. W półfinale czeka ją starcie na własnym stadionie z Estonią. Jest to jedna z najsłabszych europejskich drużyn i wydaje się, że ekipa Michała Probierza nie powinna mieć problemów. Dużo trudniej zapowiada się starcie finałowe. Jeśli Polacy pokonają Estonię, w decydującym meczu zmierzą się na wyjeździe z Walią lub Finlandią.

Portal We Global Football wyliczył szanse reprezentacji Polski na awans na mistrzostwa Europy. I nie wygląda to najlepiej. Wynoszą one zaledwie 34.6 proc. Większe szanse z naszej ścieżki na udział w przyszłorocznym turnieju w Niemczech mają Walijczycy (44.5 proc.). Najmniej prawdopodobny wydaje się awans Finlandii (17.7 proc.) i Estonii (3.2 proc.).

Największe szanse na grę na mistrzostwach Europy ma zdaniem wspomnianego portalu Ukraina. Wynoszą one 63.3 proc. W półfinale ścieżki B zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a w przypadku zwycięstwa czeka ją starcie z Izraelem lub Islandią. Więcej szans od Polski mają także Grecja (46.2 proc.) oraz Gruzja (42.7 proc.). Zwycięzca każdej ścieżki zagra na mistrzostwach Europy.

Szanse na awans na Euro 2024 poszczególnych drużyn zdaniem We Global Football:

Ścieżka A

Walia - 44.5 proc.

Polska - 34.6 proc.

Finlandia - 17.7 proc

Estonia - 3.2 proc.

Ścieżka B

Ukraina - 63.3 proc.

Izrael - 19.3 proc.

Bośnia i Hercegowina - 11.8 proc.

Islandia - 5.6 proc.

Ścieżka C

Grecja - 46.2 proc.

Gruzja - 42.7 proc.

Luksemburg - 7.4 proc.

Kazachstan - 3.7 proc.

Mecze barażowe zostaną rozegrane 21 (półfinały) i 26 marca (finały).