Więcej szczęścia niż rozumu. Los znów uśmiechnął się do kadry. "Szampanów nie otwierajmy"

Na wstępie trzeba mocno podkreślić: przed losowaniem baraży nie istniał scenariusz, który pozwoliłby nam odetchnąć z ulgą. Chociaż wszyscy podkreślali, że najważniejsze będzie uniknięcie Ukrainy, to niezależnie od rywali nie mogliśmy być spokojni. Nie przy poziomie i stylu, jaki w 2023 r. zaprezentowali nasi piłkarze.

Chociaż w ostatnich dniach Michał Probierz wygłosił wiele kontrowersyjnych tez, to z jedną nie sposób się nie zgodzić. Często uważamy się za pępek świata i zamiast patrzeć na siebie bardziej krytycznie, wolimy oceniać innych - najczęściej deprecjonująco, stawiając się w roli murowanego faworyta.

Dzisiaj nie mamy do tego najmniejszego prawa. Nie po fazie grupowej eliminacji, która miała być dla nas łatwa i przyjemna, a okazała się studnią bez dna wypełnioną wstydem i kolejnymi kompromitacjami. Punkt zdobyty w dwumeczu z Mołdawią, bolesne lanie w Tiranie czy paskudny styl zwycięstw z Wyspami Owczymi nie pozwalają nam spojrzeć z góry na żadnego przeciwnika.

Nawet na Estonię, z którą zagramy w półfinale baraży. Nie przypisujmy sobie awansu przed meczem. Chociaż to zespół w teorii dużo słabszy od nas, to przecież po przeciwnikach w fazie grupowej eliminacji też mieliśmy się przejechać walcem.

Losowanie dobre, ale nie idealne. Zachowajmy pokorę

W losowaniu baraży kadra Probierza miała mnóstwo szczęścia. Znowu uśmiechnął się do nas los, który robi wszystko, by wepchnąć nas na Euro. Przecież w barażach mogliśmy zagrać nie przeciw Estończykom, a Chorwatom lub Włochom. Ci dopiero w ostatniej chwili zapewnili sobie bezpośredni awans na Euro.

Ale to, że naszym rywalem nie będą ani brązowi medaliści ostatnich dwóch mundiali, ani aktualni mistrzowie Europy, ani nawet Ukraińcy nie oznacza, że losowanie było idealne i już możemy się pakować na turniej. W finale możemy zagrać przeciwko Walii w Cardiff. Tam faworyta nie będzie, a jeśli już kogoś w nim upatrywać, to na pewno nie Polaków.

To, że w historii z Walijczykami przegraliśmy tylko raz, w marcu 1973 r., nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Wielkiej różnicy nie robi też to, że karierę zakończył Gareth Bale. Przy obecnej formie nie możemy stawiać się ponad reprezentację Walii. Zwłaszcza że w potencjalnym finale będziemy gościem. Chociaż w czerwcu w Cardiff sensacyjnie wygrała Armenia (4:2), to w październiku przegrała tam Chorwacja (1:2).

Kiedy niemal równo dwa lata temu w barażach mundialu losowaliśmy Rosję, a później zwycięzcę pary Szwecja - Czechy, byłem optymistą. Optymizm wzrósł, kiedy drużynę po Paulo Sousie przejął Czesław Michniewicz, czyli człowiek od zadań specjalnych. Teoretycznie rywale byli wtedy trudniejsi, ale i kadra nie grała tak źle jak dzisiaj.

Po czwartkowym losowaniu tylko wzruszyłem ramionami, bo prędzej spodziewam się kolejnej kompromitacji niż awansu na Euro. Przez lata przyzwyczaiłem się do tego, że najszczęśliwsi bywamy po losowaniach. Nauczony doświadczeniem polecam, by z szampanami poczekać przynajmniej do końcówki marca. Najwyżej napijemy się na smutno.