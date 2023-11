Baraże do Euro 2024. Kiedy mecz Polska - Estonia? Z kim finał baraży? [TERMINARZ]

Reprezentacja Polski zaprzepaściła szansę na bezpośredni awans do mistrzostw Europy. Nawet po blamażu w Kiszyniowie z Mołdawią (2:3) czy porażce w pierwszym meczu z Czechami (1:3) po objęciu zespołu przez Michała Probierza mieliśmy szansę na wyjście z banalnej grupy E. Wystarczyło wygrać drugie spotkania z wymienionymi rywalami. Tak się nie stało, przez co ostatnią deską ratunku są marcowe baraże.

Polska - Estonia. Półfinał baraży do mistrzostw Europy

W czwartek 23 listopada o godz. 12:00 w szwajcarskim Nyon odbyło się losowanie par barażowych do przyszłorocznych ME. W przypadku reprezentacji Polski wiadome było, że w półfinale nasza kadra zmierzy się z Estonią. W play-offach wystąpi 12 drużyn, których uczestnictwo zależało o dywizji, w jakiej zespół występował w Lidze Narodów. Z tego powodu pomimo zajęcia ostatniego miejsca w swojej grupie eliminacji w barażach znalazła się Estonia.

Jeśli reprezentacja Polski wygra w półfinale baraży, w meczu o uczestnictwo w Euro 2024 zagra ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym Walijczycy zmierzą się z Finlandią. Przeciwnik dla drużyny z Wysp Brytyjskich został wyłoniony podczas czwartkowego losowania. Tym samym Polacy uniknęli trafienia na Ukrainę w potencjalnym meczu finałowym, która była najgroźniejszym z przeciwników.

Każde z półfinałowych spotkań play-offów odbędzie się w czwartek 21 marca. Wszystkie ścieżki barażowe prezentują się następująco:

ścieżka A

Polska – Estonia

Walia – Finlandia (zwycięzca będzie gospodarzem finału)

ścieżka B

Izrael – Islandia

Bośnia i Hercegowina – Ukraina (zwycięzca będzie gospodarzem finału)

ścieżka C

Gruzja – Luksemburg (zwycięzca będzie gospodarzem finału)

Grecja – Kazachstan

Kiedy reprezentacja Polski zagra z Estonią? W jakim terminie odbędzie się finał baraży?

Mecz Polska - Estonia w półfinale baraży do mistrzostw Europy 2024 odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. W przypadku zwycięstwa w finale play-offów drużyna Probierza we wtorek 26 marca zagra z wygranym meczu Walia - Finlandia. Niestety losowanie zadecydowało, że gospodarzem ostatecznego starcia będzie wygrany drugiego ze spotkań, co oznacza, że Polacy tylko raz wystąpią na własnym stadionie.

W sobotę 2 grudnia w Hamburgu odbędzie się losowanie grup Euro 2024. Oto koszyki: