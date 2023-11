PZPN cenzuruje już nawet swojego trenera. Usunęli pytania i odpowiedzi

Tuż przed mistrzostwami świata U17 w Indonezji z reprezentacji Polski wyleciało czterech zawodników zamieszanych w "aferę alkoholową". Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Filip Rózga i Jan Łabędzki zostali przyłapani przez sztab kadry pod wpływem alkoholu i w trybie natychmiastowym opuścili zgrupowanie przed ważnym turniejem. Ucierpiała na tym nie tylko drużyna, ale również wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza zapowiadał kary dyscyplinarne dla zawodników, ale federacja wciąż nie odniosła się do ich zachowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacji Polski brakuje liderów. Probierz komentuje: „Robert w tym pomagał"

PZPN cenzuruje trenera w sprawie "afery alkoholowej"? Usunęli fragment wywiadu

Selekcjoner kadry U17 Marcin Włodarski w wywiadach już kilkukrotnie zabierał głos o zachowaniu czterech jego zawodników. Po turnieju szkoleniowiec rozmawiał z TVP Sport, by podsumować turniej i podczas rozmowy wrócono właśnie do tego drażliwego tematu.

Pytań o odpowiedzi trenera nie poznają jednak kibice. Wszystko przez decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej o usunięciu tych fragmentów rozmowy w autoryzacji wywiadu. "Porozmawialiśmy też o aferze alkoholowej, ale niestety - ten obszerny fragment został usunięty w autoryzacji przez PZPN (nad czym ubolewam). Federacja ma jednak niebawem odnieść się do całej sprawy, na co czekam" - napisał dziennikarz Przemysław Chlebicki.

Z kolei na portalu TVP Sport widzimy wymowną adnotację: "W rozmowie padły także pytania o aferę alkoholową z udziałem czterech zawodników kadry niespełna tydzień przed mundialem. Zostały one jednak usunięte przy autoryzacji przez Polski Związek Piłki Nożnej".

Nie wiadomo, co znajdowało się w rozmowie, ale PZPN wciąż nie odniósł się do "afery alkoholowej" oraz usunięcia fragmentu wywiadu. Możliwe, że zgodnie z zapowiedziami niedługo ujrzymy odpowiedź federacji. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o innych działaniach PZPN-u przeciwko mediom. Niedawno Piotr Żelazny z Viaplay otrzymał od kancelarii prawnej reprezentującej związek pismo po wpisie w serwisie X (dawniej Twitter).

"Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą teraz wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy?" - napisał dziennikarz, z PZPN wezwał go do usunięcia wpisu i publicznych przeprosin.