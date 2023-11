Fernando Santos znów w Polsce! Sensacyjne informacje

Niektórzy mieszkańcy Krakowa, którzy na początku listopada spacerowali uliczkami tamtejszej starówki, musieli być bardzo zdziwieni, gdy zobaczyli przechadzającego się wokół Rynku Głównego Fernando Santosa. Do września selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, który po zakończeniu pracy z kadrą wyjechał do swojej ojczyzny i niemal zniknął z radarów.

Santos przyleciał do Polski. Kucharz kadry zaskoczony

Jak ustaliliśmy, Santos nie przyleciał teraz do Polski w sprawach rozliczeń ze związkiem. Jego pensje do listopada zostały uregulowane. A premia za możliwy awans na Euro 2024 to ewentualny temat na marzec. Te rzeczy dzieją się jednak automatycznie i czuwa nad nimi księgowość. Związkowi działacze byli zdumieni wiadomością o przybyciu niedawnego selekcjonera do Polski. Przekonywali nas, że od września nie mieli z nim kontaktu. O jego wizycie w Polsce dowiedzieli się przypadkowo. Portugalczyk w Krakowie odwiedził restaurację kucharza reprezentacji Polski Tomasza Leśniaka.

- Trener Santos rzeczywiście odwiedził niedawno mój lokal Bistro Bene w Krakowie. Trochę mnie to zaskoczyło, to była spontaniczna wizyta. Obsługa przekazała mi, że jest gość z zagranicy, który chciałby zamienić ze mną słowo. Tym kimś był właśnie Santos. Przywitaliśmy się, porozmawialiśmy z dziesięć minut, trener przy okazji podziękował za współpracę na zgrupowaniach. Zamówił steka z dodatkami i tyle. To była miła wizyta. Zresztą zawsze jest miło, jak Bistro Bene czy Nota Resto odwiedzają byli i obecni kadrowicze, czy osoby pracujące przy kadrze - mówi Leśniak.

Leśniak, który od lat współpracuje z reprezentacją Polski i nie inaczej jest teraz za kadencji Michała Probierza, dodaje, że w ostatnich miesiącach wizytowali go Kamil Glik, Jacek Góralski czy Kamil Grosicki, ale też Łukasz Piszczek, a z dawniejszych reprezentantów - Grzegorz Rasiak, Tomasz Iwan i Jerzy Dudek.

Santos dogadał się z PZPN, ale nadal czeka na baraże

W listopadzie do tego grona dołączył Santos. Już jako były selekcjoner reprezentacji Polski, gdzie pracował dokładnie 231 dni. Zaczęło się mocnym medialnym otwarciem. Do pracy przyjeżdżała przecież jedna z bardziej uznanych osób w świecie trenerskim, mistrz Europy i zwycięzca Ligi Narodów z kadrą Portugalii. Trener, który na ostatnim mundialu nie bał się posadzić na ławce Cristiano Ronaldo. To wszystko nie przełożyło się jednak na efekty jego pracy w Polsce. Portugalczyk wygrał dwa z pięciu meczów kwalifikacji do Euro 2024. Dzień po wrześniowej porażce z Albanią w Tiranie (2:0) wrócił z drużyną do Polski, ale tylko po to, by usłyszeć, że zostaje zwolniony.

We wrześniu między Santosem i PZPN przez kilka dni trwały negocjacje związane z rozstaniem. Kontrakt Portugalczyka kończył się po zakończeniu eliminacji i automatycznie przedłużał się w przypadku bezpośredniego awansu. Ostatecznie - o czym informowaliśmy jako pierwsi - umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Z kilkoma warunkami, bo Santos miał dostać pensje do listopada (około 160 tys. euro) oraz 20-25 proc. zapisanej w kontrakcie premii (ok. 180 tys. euro), ale tylko w przypadku awansu Polski mistrzostwa Europy nawet przez baraże, gdzie w marcu zagramy u siebie z Estonią i później ewentualnie z Walią albo Finlandią na wyjeździe.

Milczenie wpisane w kontrakt?

Santos od rozstania z kadrą udzielił tylko jednego wywiadu. Portugalskiemu dziennikowi "A Bola", gdzie stwierdził, że nie był w naszym kraju szczęśliwy. To zupełna zmiana narracji, bo gdy pod koniec stycznia zostawał selekcjonerem reprezentacji Polski, podkreślał, że będzie nie tylko mieszkał w Polsce - poznawał naszą kulturę, ludzi i sposób bycia - ale też budował w naszym kraju futbol od podstaw - jeździł na mecze, rozmawiał z trenerami i sztabami wszystkich reprezentacji młodzieżowych. Skończyło się na szumnych zapowiedziach i fatalnych wynikach kadry, czego efektem teraz jest to, że o awans na przyszłoroczne Euro musimy bić się w marcowych barażach. Najpierw u siebie z Estonią, a później ewentualnie na wyjeździe z Walią albo Finlandią.

O tym, co ostatnio robi Portugalczyk, informacji jest niewiele, bo Santos nie udziela się nawet w rodzimych mediach. Jedynym wyjątkiem był wspomniany wywiad w dzienniku "A Bola", w którym Santos przyznał, że wszyscy ponoszą odpowiedzialność za to, co działo się w kadrze z wyjątkiem Polaków. To była jedyna jego krytyczna wypowiedź, po której Portugalczyk od razu się zreflektował i dodał, że ma tylko "miłe rzeczy do powiedzenia o Polakach".

W polskich mediach jego słowa były szeroko cytowane i odebrano je raczej pozytywnie. Przypisywano Portugalczykowi zachowanie klasy za to, że nie krytykuje swojego byłego pracodawcy. Ale to wcale nie musi chodzić o klasę, bo z naszych informacji wynika, że w kontrakcie Santosa znalazł się zapis, który zakazuje mu wypowiadać się negatywnie na temat PZPN i jego pracy w reprezentacji Polski.

Nieoficjalnie mówi się, że tego typu wypowiedzi kosztować mogą go nawet 50 tys. euro, ale o ile w związku potwierdzono nam, że Santos nie jest pierwszym selekcjonerem, którego umowa została skonstruowana w ten sposób, że zabezpiecza interesy federacji także po kontrakcie - Czesław Michniewicz od rozstania z kadrą po mundialu do dziś nie udzielił żadnego wywiadu - o tyle nikt nie chce wskazać, czy wspomniana kwota jest prawdziwa. To tajemnice kontraktu Portugalczyka. Tak samo, jak tajemnicza jest jego ostatnia wizyta w Polsce.

Jeszcze jedna z teorii, którą ostatnio zasłyszeliśmy jest taka, że Portugalczyk pojawił się w naszym kraju z powodu spraw podatkowych. Santos z zarobionych nad Wisłą pieniędzy może chcieć rozliczać się w Polsce, gdzie system podatkowy jest dla niego korzystniejszy niż w ojczyźnie. Nie potwierdzają tego jednak ani ludzie ze związku, ani z otoczenia selekcjonera. Choć można się tylko domyślać, że nie przyleciał tu raczej po to, by robić sobie jesienią zdjęcia na Wawelu, ani odwiedzać Jasnej Góry. To Santos zdążył już zresztą zrobić jak był selekcjonerem. Prawdopodobnie była to wizyta prywatna, podczas której spotkał się ze Grzegorzem Mielcarskim - swoim kolegą i asystentem w reprezentacji Polski, który potwierdził nam spotkanie z Santosem.