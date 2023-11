Probierz wskazał, na kogo czeka w kadrze. "Sam się wybiorę i go zobaczę" [WIDEO]

- Jesteśmy z nim kontakcie. Na pewno sam się wybiorę i go zobaczę - tak selekcjoner Michał Probierz wypowiedział się na temat możliwego powrotu Jakuba Modera do reprezentacji Polski. Pomocnik Brighton wrócił do gry po ciężkiej kontuzji i powoli odbudowuje się w drużynie rezerw. Trener nie ukrywa, że na niego liczy. Czy możemy się spodziewać, że pomoże kadrze już w marcowych barażach o Euro 2024?

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza Otwórz galerię Na Gazeta.pl