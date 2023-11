Sensacyjny pomysł Probierza. "Nie na rękę wielu trenerom"

Reprezentacja Polski wygraną 2:0 w meczu towarzyskim z Łotwą zakończyła granie w tym roku. Początek roku kadra rozpoczęła z Fernando Santosem na ławce, a zakończyła z Michałem Probierzem. Aktualny selekcjoner Biało-Czerwonych udziela w mediach wielu wywiadów, w których porusza sporo tematów związanych z reprezentacją.

Michał Probierz ma ciekawy pomysł na sprawdzenie piłkarzy z ekstraklasy. "Tli mi się w głowie"

Michał Probierz w przeciwieństwie do Fernando Santosa jest bardzo aktywny w mediach, ale też widać po jego wypowiedziach oraz działaniach, że chce działać dla dobra polskiej piłki oraz przyszłości kadry. Selekcjoner i jego sztab pojawiają się na meczach ekstraklasy, a w rozmowie z Kanałem Sportowym Probierz wyjaśnił, że chce zorganizować specjalne zgrupowanie z zawodnikami występującymi na polskich boiskach.

- Zrodził mi się pomysł, ale jeszcze muszę porozmawiać z prezesem na ten temat, że może z zawodnikami z polskich lig uda się zrobić zgrupowanie trzy lub czterodniowe w Turcji albo zagrać mecz towarzyski w krajowym składzie. Musielibyśmy jednak najpierw uzgodnić z trenerami klubowymi, czy by im to nie przeszkodziło w planach - powiedział w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Więcej na ten temat wypowiedział się także w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Tli mi się w głowie pomysł, żeby spotkać się z trenerami klubowymi w Polsce i zrobić jeden towarzyski mecz reprezentacji z piłkarzami z polskich klubów, żeby sprawdzić tych zawodników. Spotkać się Turcji i rozegrać spotkanie z inną reprezentacją - dodał.

- To na razie w formie takiego pomysłu. Wiem, że nie na rękę byłoby to wielu trenerom klubowym, bo zaburzałoby im to cykl przygotowań. Pomyślę, zobaczę i porozmawiam o tym z władzami, czy byłoby to możliwe - dodał Michał Probierz.

Bez wątpienia jest to oryginalny pomysł selekcjonera, ale zostaje kwestia zgody klubów, żeby zorganizować taki mecz. Wydaje się, że najlepszy termin na taki eksperyment wypadłby podczas zimowej przerwy w rozgrywkach ekstraklasy, która potrwa od połowy grudnia do połowy lutego.