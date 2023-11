Kołtoń przejechał się po PZPN. "Nie wiem, co ci ludzie mają w głowie"

- Rządy Kuleszy to jest jeden wielki dramat. Nie ma co do tego wątpliwości. Spodziewałem się po nim więcej, bo facet jest z biznesu, udolnie zarządzał piłkarskim klubem przez lata. On nie panuje nad śledzeniem drużyn reprezentacyjnych, zarządzaniem drobniejszymi problemami - stwierdził Roman Kołtoń w programie "Piłkarski Salon".

Od objęcia przez Cezarego Kuleszę funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej minęły ponad dwa lata. Kadencja 61-latka na pewno nie przebiega tak, jak sobie wyobrażał. Jest ona naznaczona kontrowersjami i aferami, co odbija się wizerunku związku. Od nominacji Kuleszy reprezentacja Polski miała czterech selekcjonerów: Paulo Sousę (342 dni), Czesława Michniewicza (334 dni), Fernando Santosa (232 dni) i obecnie Michała Probierza.

Roman Kołtoń uderzył w wiceprezesa ds. organizacyjno-finansowych PZPN. "Nie do pomyślenia"

Rządzącym federacją również nie pomaga reprezentacja Polski, która nie wywalczyła bezpośredniego awansu na Euro 2024, remisując 1:1 z Czechami w ostatnim meczu eliminacyjnym. - Kolega Kula kręcił się wśród kadrowiczów i sztabowców, autokarem podróżował na mecz Polska vs Czechy. Nagle wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych zaczyna się zajmować bezpośrednio reprezentacją Polski. To są takie wymysły. W ekipie Bońka to jest nie do pomyślenia - stwierdził Roman Kołtoń w rozmowie z "Meczyki.pl".

- Nie wiem, co ci ludzie mają w głowie. O co mu chodzi? O to, żeby zbadać nastroje? Żeby trzymać rękę na pulsie? - zastanawiał się.

W połowie listopada PZPN wezwał jednego z dziennikarzy do usunięcia krytycznego posta sprzed kilku miesięcy. Piotr Żelazny, który opublikował ten post, od razu zapowiedział, że nie zamierza go usuwać.

Reprezentacja Polski w marcowych barażach o awans na Euro 2024 zmierzy się z Estonią. Spotkanie zaplanowano na czwartek 21 marca 2024 roku. Pięć dni później odbędzie się z kolei finał baraży, który wyłoni finalistę mistrzostw Europy.