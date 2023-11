Reprezentant Polski przemówił po meczu z Łotwą. W końcu ktoś to powiedział głośno

We wtorek o 20:45 reprezentacja Polski zagrałą towarzysko z Łotwą. Polacy mieli niewielkie problemy, ale ostatecznie pokonali rywali 2:0. Na listę strzelców wpisali się Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski. Był to ostatni mecz kadry w tym roku.

Przemysław Frankowski przemówił po meczu z Łotwą. Jasna deklaracja

Minione miesiące były dla polskiej reprezentacji bardzo nieudane. Przegrała między innymi z Mołdawią i Albanią, przez co w łatwej grupie eliminacji mistrzostw Europy zajęła zaledwie trzecie miejsce. Z tego powodu o awans na turniej będzie musiała powalczyć w barażach, które odbędą się w marcu. Rok w wykonaniu kadry podsumował strzelec gola w starciu z Łotwą Przemysław Frankowski. I nie owijał w bawełnę.

- Jaki to był rok? Rozczarowujący. Głównie ze względu na to, co działo się wokół reprezentacji. Przede wszystkim: nie udało nam się wyjść z grupy. Choć los daje nam jeszcze szanse, żebyśmy pojechali na te mistrzostwa - powiedział, cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Zawodnik RC Lens dodał również, że skandale wokół PZPN mają wpływ na grę kadry. - Musimy zamknąć się w środku, wewnątrz zespołu, bo my mamy przemawiać na boisku, a nie poza nim. Jeżeli chcemy odbudować wszystko i sprawić, by w reprezentacji było tak, jak kiedyś, to doprowadzimy do tego wyłącznie postawą na boisku - stwierdził.

Reprezentacja Polski w półfinale baraży mistrzostw Europy zmierzy się na własnym stadionie z Estonią. W przypadku awansu do finału może trafić na Walię, Ukrainę, Finlandię lub Islandię. Losowanie par oraz gospodarzy finałów odbędzie w czwartek.

Przemysław Frankowski od dwóch lat jest piłkarzem RC Lens. W bieżącym sezonie ma na koncie 13 spotkań, w których zaliczył trzy asysty.