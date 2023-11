To będzie miejsce Polski w rankingu FIFA na koniec roku. Można się załamać

Reprezentacja Polski na zakończenie 2023 r. pokonała 2:0 Łotwę w meczu towarzyskim. Bramki zdobyli Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski. Wygrana nieco osłodziła piłkarzom ostatnich kilka miesięcy, w których spisywali się słabo.

Wiemy, które miejsce w rankingu FIFA będzie zajmować na koniec roku reprezentacja Polski

W tym czasie Polacy zaliczyli wiele wpadek, jak choćby zaledwie punkt zdobyty w dwumeczu z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. To nie pozostało bez wpływu na ich pozycję w rankingu FIFA. Rok zaczynali jako 22. drużyna świata, ale w październikowym notowaniu wypadli poza pierwszą trzydziestkę (31. miejsce) - po raz ostatni tak nisko notowani byli w marcu 2016 r.

W listopadzie drużyna narodowa miała szansę na poprawienie dorobku. Nieznacznie to się jej udało, po zwycięstwie z Łotwą oraz wcześniejszym remisie 1:1 z Czechami zyskała 0,96 punktu w rankingu LIVE, który na bieżąco aktualizuje wyniki i zmiany. Jednak to nie wystarczyło do tego, aby na koniec roku awansować wyżej. W oficjalnym zestawieniu FIFA, które zostanie opublikowane 30 listopada, Polska nadal będzie zajmować 31. pozycję.

Na koniec roku nastąpi za to zmiana na podium rankingu. Z trzeciego miejsca spadnie Brazylia, zamiast niej będzie tam Anglia. Przed drużynę z Ameryki Południowej wskoczy także Belgia. Liderem pozostanie Argentyna, druga będzie Francja.

Ranking FIFA Live (stan na 22 listopada)

1. Argentyna - 1855,2 pkt (-6,09)

2. Francja - 1845,44 pkt (-7,67)

3. Anglia (+1) - 1800,05 pkt (-7,83)

4. Belgia (+1) - 1798,46 pkt (+4,75)

5. Brazylia (-2) - 1784,09 pkt (-28,11)

6. Holandia (+1) - 1745,48 pkt (+6,22)

7. Portugalia (-1) - 1745,05 pkt (+5,22)

8. Hiszpania - 1732,64 pkt (+6,67)

9. Włochy - 1718,82 pkt (+1,01)

10. Chorwacja - 1717,57 pkt (+5,69)

...

29. Walia (-1) - 1521,88 pkt (-6,81)

30. Algieria (+3) - 1520,26 pkt (+7,36)

31. Polska - 1520,24 pkt (+0,96)

32. Ekwador (+4) - 1519,2 pkt (+10,89)

33. Egipt (+2) - 1518,91 pkt (+6,96)

Reprezentacja Polski w grze o Euro 2024. Czekają ją baraże

Kolejny, niezwykle istotny mecz Polacy rozegrają w marcu przyszłego roku. Będzie to półfinał baraży o Euro 2024, w którym zmierzą się z Estonią. Jeśli ją pokonają, awansują do finału, gdzie ich przeciwnikiem będzie Walia lub ktoś z grona Finlandia, Islandia, Ukraina.