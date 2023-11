Kibice nie przyszli na mecz Polski. Lewandowski jednoznacznie to podsumował

- To jest smutny, przygnębiający widok. Przyzwyczajeni jesteśmy do kompletu widzów, kartoniady. Dzisiaj widzimy kilkanaście tys. wolnych krzesełek - mówił komentujący mecz Polska - Łotwa Mateusz Borek. Jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem spotkania informowaliśmy, że bilety na wtorkowe starcie towarzyskie nie cieszą się zbyt dużą popularnością, a dzień meczu tylko to potwierdził.

Stadion Narodowy świecił pustkami. Lewandowski komentuje: Nie zdziwiłem się

Nawet na dziesięć minut przed rozpoczęciem spotkania kibiców wcale nie zaczęło przybywać. Dominik Wardzichowski ze Sport.pl w mediach społecznościowych przekazał, że wszystkie krzesełka nad trybuną prasową były wolne, podobnie jak w wielu innych sektorach stadionu. Były to bardzo smutne obrazki.

"Rekord gibraltarski zagrożony" - dodał na portalu X (dawniej Twitter) Jakub Seweryn ze Sport.pl, przypominając mecz Polski z Gibraltarem z 2015 roku. Wówczas na Stadionie Narodowym zasiadło jedynie 27 763 fanów. Wydaje się, że podczas spotkania z Łotwą liczba kibiców mogła być bardzo podobna, jednak do tej pory PZPN nie podał jeszcze oficjalnej frekwencji. Dlaczego tak niewielu fanów zdecydowało się na żywo obejrzeć wtorkowe stracie? Z pewnością ma to związek z wcześniejszymi eliminacjami do mistrzostw Europy, w których reprezentacja Polski zaprezentowała się fatalnie. Z tego faktu zdaje sobie sprawę nawet Robert Lewandowski.

- Nie zdziwiłem się. Zdawaliśmy sobie sprawę, po jakich eliminacjach jesteśmy - stwierdził kapitan kadry w rozmowie z dziennikarzami tuż po meczu. Mimo to Lewandowski cieszył się z licznej obecności młodych kibiców, których doping słychać było na murawie Stadionu Narodowego. - To był mecz towarzyski, ale takie mecze też się zdarzają. Nie było czuć pustek, powiem szczerze. Dużo było młodzieży, młodych osób, dla nas też fajnie zagrać dla takich osób. Było słychać dużo dzieciaków i myślę, że dla nich to też jest przeżycie przyjść na mecz, zobaczyć bramki i wygraną. - dodał.

W marcu 2024 roku reprezentację Polski czekają mecze barażowe. W półfinale drużyna Michała Probierza zmierzy się z Estonią, a w przypadku zwycięstwa, w finale zagramy ze zwycięzcą rywalizacji Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia.