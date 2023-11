Wielka fortuna za awans na Euro. Polacy będą zadowoleni

Reprezentacja Polski wiosną zagra w barażach o awans na mistrzostwa Europy. Będzie to walka nie tylko o grę na kolejnym wielkim turnieju, ale też o pieniądze. Uczestnicy mistrzostw będą mogli liczyć bowiem na niemałe pieniądze. Już za same mecze w fazie grupowej do zgarnięcia będzie fortuna. A zespoły, które dotrą do fazy pucharowej, czekają jeszcze większe premie od UEFA. Jest więc, o co grać!

