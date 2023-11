Po tym faulu wszyscy zamarli. Gwiazda reprezentacji Polski zeszła z kontuzją

Reprezentacja Polski rozpoczęła listopadowe zgrupowanie od zremisowanego spotkania el. Euro 2024 z Czechami (1:1), które zaprzepaściło nasze szanse na bezpośredni awans na turniej. Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu naszego zespołu, ale można było wyróżnić zawodnika, który błysnął również w towarzyskim starciu z Łotwą.

Brutalny atak łotewskiego piłkarza. Nicola Zalewski przedwcześnie musiał opuścić boisko

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek Łotwę 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Przy obu trafieniach asystował pomocnik AS Romy Nicola Zalewski, który doskonale dograł również piłkę przy golu Jakuba Piotrowskiego z Czechami. Eksperci nie mają wątpliwości, że 21-latek jest wygranym tego zgrupowania, a przecież jeszcze w ubiegłym miesiącu został "zesłany" do kadry u-21.

Mimo to, że w obu starciach zaprezentował się kapitalnie, to najprawdopodobniej opuści zgrupowanie z kontuzją. W 75. minucie wtorkowego starcia Jakub Kiwior posłał dobrą górną piłkę w kierunku Zalewskiego i choć wahadłowy był pierwszy przy piłce, to został brutalnie sfaulowany przez łotewskiego obrońcę, gubiąc nawet po drodze buta. - Bez pardonu, bardzo niebezpieczne zachowanie. Kompletnie niepotrzebne zachowanie przy tym wyniku i przy tej sytuacji - mówił komentator TVP Sport.

Zalewski błyskawicznie opuścił murawę, wyraźnie utykając, a jego miejsce zajął debiutujący w kadrze obrońca Jagiellonii Białystok Bartłomiej Wdowik. Podczas pomeczowej konferencji prasowej zapewne dowiemy się, jak poważny jest uraz wahadłowego i kiedy prawdopodobnie będzie mógł wrócić do gry.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie w marcu, kiedy w barażach o awans na mistrzostwa Europy zmierzy się najpierw z Estonią, a następnie z Finlandią, Ukrainą lub Islandią. Być może oba spotkania zostaną rozegrane na naszym stadionie.