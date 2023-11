Wszystko jasne! Znamy rywali Polaków. Tak wyglądają baraże o Euro 2024

To były koszmarne eliminacje do Euro w wykonaniu reprezentacji Polski. Wszystko zaczęło się jeszcze za kadencji Fernando Santosa od porażki 1:3 z Czechami, a zakończyło remisem 1:1 z naszymi południowymi sąsiadami - już za kadencji Michała Probierza. Z dorobkiem 11 punktów Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie E - za Albanią i Czechami, które wywalczyły awans, a przed Mołdawią i Wyspami Owczymi.

Reprezentacja Polski poznała barażowego rywala. To 118. drużyna rankingu FIFA

Biało-Czerwoni będą jednak mieli jeszcze szansę na wywalczenie biletu na niemieckie finały mistrzostw Europy. Wiosną zagrają w dwuetapowych barażach, a to wszystko dzięki dobrym występom w Lidze Narodów oraz nowym zasadom regulaminu. Jako że Polska rywalizowała w dywizji A Ligi Narodów, to zagra w ścieżce barażowej A.

Losy tego, z kim nasz zespół zagra wiosną w półfinale baraży, rozstrzygały się do ostatnich chwil. Spory wpływ na to, kto będzie rywalem Polaków miała Chorwacja i jej wtorkowy mecz z Armenią. W przypadku wygranej Chorwatów Biało-Czerwoni trafiliby na Estonię z dywizji D Ligi Narodów, a w przypadku niekorzystnego splotu zdarzeń na kogoś mocniejszego z dywizji B.

Chorwaci we wtorek wykonali swoje zadanie i pokonali rywali 1:0. Jedynego gola w spotkaniu zdobył Ante Budimir. To oznacza, że Polska w swoim pierwszym meczu barażowym zagra z Estonią, czyli 118. drużyną rankingu FIFA. Na teoretycznie łatwiejszego przeciwnika trafić się już nie dało. Ponadto Biało-Czerwoni zagrają to spotkanie u siebie.

W drugim półfinale baraży Walia zagra z kimś z trójki Ukraina, Finlandia, Islandia. O tym, kto będzie rywalem zespołu z Wysp, zadecyduje losowanie. Podobnie jak o tym, gdzie odbędzie się finał baraży. Losowanie zaplanowano na czwartek 23 listopada 2023 roku.

Z kim zagra reprezentacja Polski w barażach?

Ścieżka A:

Polska - Estonia

Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia



Ścieżka B

Izrael - Finlandia/Islandia/Ukraina

Bośnia i Hercegowina - Finlandia/Islandia/Ukraina

Ścieżka C

Gruzja - Luksemburg

Grecja - Kazachstan

Kiedy baraże o Euro 2024?

Spotkanie półfinałowe między Polską a Estonią zaplanowano na czwartek 21 marca 2024 roku. Pięć dni później odbędzie się z kolei finał baraży, który wyłoni finalistę mistrzostw Europy.