Mapa wstydu. To pokazuje skalę klęski Polski. Nawet awans tego nie uratuje!

Reprezentacja Polski po remisie 1:1 z Czechami straciła szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, co jest dużą sztuką, biorąc pod uwagę, że na turnieju zagrają aż 24 drużyny.

Zobacz wideo Selekcjoner odpowiada na krytykę: Myślimy, że reszta świata to ogórki

Polska jedną z pięciu reprezentacji w niechlubnym zestawieniu. Tylko oni nie mają kwalifikacji na Euro 2024

W ostatnim dniu eliminacji Euro 2024 poznaliśmy pełne zestawienie 21 zespołów, które mają już pewny awans na Euro 2024. Do tego grona dołączyła reprezentacja Chorwacji. Oczywiście kolejne zespoły straciły też szansę na bezpośredni awans. W tym niechlubnym gronie jest Polska. Nic bardziej niż poniższe zestawienie nie pokazuje skali klęski kadry narodowej.

Spośród 25 najlepszych europejskich drużyn w rankingu FIFA tylko pięć nie zapewniło sobie awansu na Euro. Na pewno w Niemczech nie zagrają Szwedzi (14. miejsce wśród europejskich drużyn w rankingu FIFA) i Norwegowie (23. miejsce). O awans w barażach nadal walczyć będą Polacy (17. miejsce), Walijczycy (16. miejsce) oraz Ukraińcy (12. miejsce). Z oboma rywalami z czołówki Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się w finale baraży.

I choć nie jesteśmy jedyni w tym gronie, to pod względem zestawu rywali w eliminacjach, to my zanotowaliśmy największą wpadkę. Walijczycy mierzy się w grupie z Turcją oraz Chorwacją, a Ukraińcy z gigantami - Włochami oraz Anglią. Szwedzi mieli w swojej grupie Belgię i Austrię, a Norwegowie - Hiszpanię oraz Szkocję. Każda z ekip mierzyła się więc co najmniej z jedną drużyną, która grała chociażby na MŚ 2022 w Katarze, Polacy nie.

By uwypuklić brak awansu reprezentacji Polski, przygotowaliśmy mapę Europy z uwzględnieniem zespołów, które zanotowały kwalifikację. Na czerwono zaznaczono kraje, które zagrają na Euro i wyraźnie widzimy, że znakomita większość z nich znajduje się na zachód od Polski. Wśród ekip bez awansu znajdują się głównie niewielkie kraje jak Andora, Gibraltar czy San Marino. Z kolei na wschód od Polski niepewna gry na turnieju jest Ukraina, która jako jedyna jest krajem z wyższą liczbą mieszkańców niż Polska.

Mapa krajów, które awansowały na Euro 2024 https://www.mapchart.net/europe.html

Kraje, które na pewno nie zagrają na ME 2024:

Szwecja (14. miejsce w Europie według rankingu FIFA)

Norwegia (23.)

Irlandia (28.)

Macedonia Północna (31.)

Czarnogóra (33.)

Irlandia Północna (35.)

Izrael (36.)

Bułgaria (38.)

Armenia (40.)

Białoruś (41.)

Azerbejdżan (43.)

Cypr (45.)

Wyspy Owcze (46.)

Łotwa (47.)

Litwa (48.)

Mołdawia (49.)

Andora (50.)

Malta (51.)

Gibraltar (52.)

Liechtenstein (53.)

San Marino (54.)

Reprezentacja Polski w półfinale baraży zmierzy się z Estonią, a w finale może trafić na Ukrainę, Walię, Finlandię lub Islandię. Pierwszy mecz odbędzie się 21 marca na Stadionie Narodowym. Jeśli drużyna Michała Probierza uzyska awans, to oczywiście również dołączy do powyższego zestawienia drużyn z awansem.